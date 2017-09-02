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Cansuyu, Burkina Faso'da kurban eti dağıttı

- Gorom Gorom kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiyeli hayırseverlerin bağışları ulaştırıldı

Cansuyu, Burkina Faso'da kurban eti dağıttı

BURKİNA FASO (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Orta Afrika ülkesi Burkina Faso'daki Müslümanlara Türkiyeli hayırseverlerin kurban bağışlarını ulaştırdı.

Gorom Gorom kentindeki Müslümanlara Kurban Bayramı dolayısıyla bağışlanan kurbanların etleri dağıtıldı.

Cansuyu Burkina Faso Sorumlusu İsmail Acar, AA muhabirine yardıma muhtaçlara destek için bu ülkede olduklarını söyledi.

Cansuyu ekibi olarak 2017 kurban organizasyonu kapsamına Burkina Faso'ya geldiklerini belirten Acar, şöyle konuştu:

"Bu bölgede 300 kurban kesimi yaptık. Burkina Faso'nun sınır bölgesi olduğu için yardım kuruluşlarının ilgisine ihtiyacı olan bir yer. Burada milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gereken önemi gösteriyoruz."

Kurban eti alan aileler arasında bir yıldır et yemeyenlerin de bulunduğunu belirten Acar, "Buradaki insanlar bir yıl boyunca et bulamamış, yiyememiş durumdalar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina FasoCansuyuKurban
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