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Cansuyu Derneğinden Rohingya Müslümanlarına yardım

- Cansuyu Derneği, Myanmar'dan kaçan binlerce Rohingya Müslümanına, Türk yardımseverlerin bağışladığı temel yardım malzemelerini ulaştırdı - Derneğin Dış İlişkiler Sorumlusu Köksal: "Burada kardeşlerimiz çok ciddi yokluklara rağmen hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbir şeyi olmayan ve her şeylerini geride bırakarak kaçan insanlar bunlar"

Cansuyu Derneğinden Rohingya Müslümanlarına yardım

MANİSA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kazancımız, Allah için verdiğimizdir" sloganıyla düzenlediği yardım faaliyetlerine Bangladeş'teki 20 bin Rohingya Müslümanına gıda yardımı ulaştırdı.

Dünya çapında 30 ülkeye ramazan ayı boyunca yardım malzemesi ulaştırmayı amaçlayan Cansuyu, Bangladeş'in güneyinde Myanmar sınırında yer alan Chittagong bölgesindeki Bazaiıa ve Aziz Nagar kamplarında bulunan çok sayıda Rohingya Müslümanına ulaştı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar'da ağır saldırılar altında yaşam mücadelesi veren Rohingya Müslümanlarına Cansuyu Derneği aracılığıyla yardım ulaştırıldıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 bin mültecinin faydalandığı ramazan yardımları, zor şartlarda yaşayan mültecilere bayram ettirdiğini ifade eden Köksal şöyle konuştu:

"Burada kardeşlerimiz çok ciddi yokluklara rağmen hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbir şeyi olmayan ve her şeylerini geride bırakarak kaçan insanlar bunlar. Birçoğu ise bundan da mahrum oldu ve hayatlarını kaybederek şehit oldular. Yardım dağıtımı yaptığımız kamplarda kalanlar ise inanılmaz yokluklarla mücadele ediyorlar"

Cansuyu Derneği olarak dünya genelinde ramazan ayında binlerce ailenin sofrasında yapılan yardımları ulaştırdıklarını belirten Köksal, "Rabbim yardımlarını esirgemeyen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onların destekleri ile bu yardımlar sürüyor ve buradaki kardeşlerimize o yardımlar selam oluyor, umut oluyor" dedi.

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