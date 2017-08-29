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Cansuyu ekibi Mali'de

- Türkiye'de hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıkan Cansuyu ekibi, Mali'ye ulaştı

Cansuyu ekibi Mali'de

BAMAKO (AA) - Afrika ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi Mali'ye geldi.

Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar'da mazlum ve muhtaçlar için kurban çalışması yapan Cansuyu ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

Bu kapsamda, Türk hayırseverlerin kurban bağışlarını Batı Afrika ülkelerinden Mali'ye ulaştırmak için yola çıkan Cansuyu ekibi, başkent Bomako'ya ulaştı.

Cansuyu Mali Sorumlusu Mehmet Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı sevdikleri ve yakınlarıyla değil mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşleriyle geçirdiklerini belirtti.

Üzerlerindeki emanetleri gerçek muhtaçlara ulaştırmak ve Türkiye'deki Müslümanların kardeşliğini ve Afrika'yı unutmadıklarını hatırlatmak adına geldiklerini ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Mali'de kesilecek kurbanlar yüz binlerce insana ulaşacak. Burada Kurban Bayramı'ndan diğer Kurban Bayramı'na et gören insanlara ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yoksul Afrika halkının Türkiye'den gelen ekibimize karşı göstermiş oldukları yakın ilgi hepimizi mutlu ederken ayrıca önemli sorumluluklarda yükledi. Bu bölgelere daha çok gelmemiz, daha çok faaliyette bulunmamız gerektiğini de bizlere hatırlattı."

Mali'deki Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Cansuyu ekibi, Konsolos Mert Zencir ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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