Cansuyu Filipinler'de kurban eti dağıttı

FİLİPİNLER AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Morolu Müslümanlara Türk hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların etleri dağıtıldı.

Kurban Bayramı organizasyonu kapsamında ülkede bulunan dernek üyesi ekipler vekaletle kesilen 150 büyükbaş kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Heyet, kurban etlerini ulaştırmak için gittiği köylerde çocuklara şeker ve balon dağıttı, ailelerle görüştü.

Cansuyu Koordinatörü İsmail Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde Morolu Müslümanların zor günler yaşadıklarını söyledi.

"Türkiyeli kardeşlerimizin arzuları çerçevesinde kurbanları Moro'ya getirdik. Burada 250 bini aşkın insan Marawi kenti kırsalındaki kamplarda kötü şartlarda yaşamak zorunda kaldılar. Bugün Moro'da bu kurban yardımı çok büyük bir anlam ifade edecek." diyen Özdemir, dernekleri vasıtasıyla Moro'ya kurban yardımlarını gönderen vatandaşların çok önemli bir hayra vesile olduklarını belirtti.

Özdemir, "Hayırseverler çok anlamlı bir ibadet yaptı. Bu hayırlı imkanları mazlum olan, ağır bir zulme maruz kaldığı için muhacir durumuna düşen ve mutfaklarında sadece pirinç olan ailelere ulaştırdık." diye konuştu.