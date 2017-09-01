Cansuyu, Hindistan'da Kurban Bayramı'na hazır

HİNDİSTAN (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hindistan'ın Nizamabad kentinde kurban dağıtımı yapacak.



Dernek tarafından Türk hayırseverlerin kurbanlıkları vekaleten kesilerek, Nizamabad kentinde altı bölgede dağıtılacak.



Dernek üyeleri tarafından, hayırseverlerin kurbanlıklarının İslami kıstaslara uygun ve eksiksiz bir şekilde kesimi ve dağıtımı için kurban şartlarını taşıyan hayvanlar özenle seçildi.



Cansuyu Hindistan Sorumlusu İsmail Akduman, yaptığı açıklamada, kurban hazırlıklarını tamamlayarak Kurban Bayramı'na hazır olduklarını söyledi.



Cansuyu'nun hızlı organize olabilen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Akduman, Hindistan'daki partner kuruluşlarıyla Türkiye'den aldıkları emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.



Akduman, "Hindistan halkı bizi büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Bu ilgi bizleri de sevindirdi. Bizlerin buraya gelmesine vesile olan hayır sahiplere teşekkür ediyoruz. Yoksulların, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinci yaşamasına vesile olmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.



Türkiye'deki hayır sahiplerinin selamını, kurbanlarını binlerce kilometre öteye taşımak için elçilik vazifesi gördüklerini aktaran Akduman, kurbanları yarın bayram namazından sonra kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Arife gününün bugün olduğu Hindistan'da, yarın Kurban Bayramı kutlanacak.