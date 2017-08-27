Cansuyu kurban ekibi Burkina Faso'da

OUAGADOUGOU (AA) - Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslarda mazlum ve muhtaçlar için kurban çalışması yapan Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, Burkina Faso'nun Ouagadougou kentine ulaştı.

Cansuyu Burkina Faso sorumlusu İsmail Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan’dan Moro’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu'ya 4 kıtadaki 33 ülkede savaş, işgal, doğal afet mağduru coğrafyalarda kestirecekleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi.

Burkina Faso'da kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen muhtaç insanların yaralarını sarmak, bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek için Ouagadougou'ya geldiklerini ifade eden Acar, "Milletimizin emanetlerini yerine ulaştırmak için buralardayız. Burada tespit edeceğimiz kurbanları keserek, etlerini muhtaç olan kardeşlerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

Acar, beş kişilik ekiple geldikleri ülkenin Roe Gurme bölgesinde kurban kesim ve dağıtımı yapılacağını aktardı.

Derneğin, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslarda mazlum ve muhtaçlar için 25 ile 30 bin civarında kurban kestireceği belirtildi.