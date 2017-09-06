Cansuyu, Somali'deki yetimleri yalnız bırakmadı

HARGEİSA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Somali'deki yetimlerle buluştu.

Kurban Bayramı organizasyonu kapsamında Somali'ye giden dernek gönüllüleri, özerk bölge Somaliland'ın Hargeisa kentinde "Yetimlere Sahip Çıkıyoruz" programı kapsamında her ay düzenli yardımda bulundukları çocukları ve yakınlarını ziyaret etti.

Ekipler, sorunlarını dinledikleri yetimlere çikolata ikramında bulundu, balon hediye etti, harçlık verdi.

Cansuyu Somaliland Yardım Koordinatörü Murat Sali, AA muhabirine, burada birlikte çalıştıkları yardım kuruluşu Hikma Foundation ile 242 yetime her ay düzenli olarak bağışçıların emanetini ulaştırdıklarını söyledi.

Sali, programın temel amacının, yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yaşa ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunmak, eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak, onları baba şefkatiyle hayata hazırlamak olduğunu belirtti.

Savaş ve doğal afetlerin yaşandığı yerler ile yoksul bölgelerde yetim kalan çocukların, kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınlarının yanında yaşamalarını önemsediklerine işaret eden Sali, bu kapsamda Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Asya'da yetim programları yürüttüklerini bildirdi.

Sali, "Yetimler ümmetimizin yetimleridir. Bu yetimler hepimizin yetimleri ve onlara bakmakla mükellefiz. Bu bizim boynumuzun borcu. Ümmetin yetimleri boynu bükük, mazlum ve mahzun bırakılmaz." diye konuştu.

- "Türkiye'de kendilerini düşünen insanların olduğunun farkındalar"

Hikma Foundation Başkanı Musa Muhammed Dırıe ise 4 yıldır Cansuyu ile yetimlere bağış programının yanı sıra ramazanda gıda yardımı ve Kurban Bayramı organizasyonu yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle 100 yetime daha destek sunduklarını belirten Dırıe, yetimlere eğitim fırsatı sunmayı da amaçladıklarını kaydetti.

Dırıe, "Türk dernekleri bize yardım ediyor. Aramızda kuvvetli bir ilişki var. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun Somalili muhtaçları ve yetimleri kendi kardeşleri gibi görüyorlar. Somalililer, Türkiye'de kendilerini düşünen insanların olduğunun farkında." dedi.

Somalili 3 çocuk annesi Feyza Yusuf, eşini kaybettiğini söyledi.

Kendilerine ulaştırılan desteklerden dolayı teşekkür eden Yusuf, "Bizim için bu kadar yol geldiniz. Allah sizden razı olsun. Yetimlerin isteklerinin bitmediğini biliyorum ama sizler çok yardımcı oldunuz." ifadelerini kullandı.