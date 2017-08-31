Cansuyu'ndan Arakanlı mazlumlara yardım

SITTWE (AA) - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırısına uğrayan Arakan'da yaşanan insanlık dramına, Türk sivil toplum kuruluşları sessiz kalmadı.

Arakan'daki insani yardım faaliyetlerini sürdüren Cansuyu Derneği'nin bölgeye gönderdiği ekipler, Arakan halkının yaralarını sarmak için çalışmalarına başladı.

Cansuyu Derneği Arakan Yardımları Koordinatörü Bayram Numan Köksal'ın başkanlığındaki bir heyet, Sittwe şehrindeki saldırılardan etkilenen köyleri ziyaret ederek, bölge halkından bilgi aldı.

Acil yardımların niteliği ve önceliği konusunda durum tespiti yapan heyet ayrıca Kurban Bayramı için çalışmalarını da sürdürüyor.

Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'ın İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu söyledi.

Cansuyu Derneği'nin kurulduğu günden bu yana Arakan'ı daima gündemine aldığını ifade eden Köksal, "Bu bölgedeki kardeşlerimizi sahipsiz bırakmıyor, bölgedeki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her türlü kendilerine hissettiriyoruz. Dost ve kardeş Arakan halkının daima yanında olacağız." dedi.

Bayram Numan Köksal, Arakanlı Müslümanların can güvenliğinin olmadığını dile getirerek, Myanmar devletinin bölgeyi tamamen tel örgülerle çevirerek yaklaşık 1,5 milyon Müslümanı kendi kaderine terk ettiğini anlattı.

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarına uğrayan Arakan halkının Bangladeş sınırına yöneldiğini hatırlatan Köksal, Bangladeş'in mülteciler konusundaki tavrını eleştirdi.

Cansuyu Derneği Arakan Yardımları Koordinatörü Bayram Numan Köksal, şunları kaydetti:

"Arakan halkı Bangladeş'e sığınmak istiyor ancak ne yazık ki Müslüman dediğimiz Bangladeş hükümeti de bu kardeşlerimizi geri gönderiyor. Bugün aldığımız bir bilgi; kabul edilmeyip Bangladeş askerleri tarafından batırılan bir botta yaklaşık 20 kardeşimiz şehit olmuştur.

Malum Suriye'de de aynı savaş var, Gazze ve Moro'da da var. Ancak bu ülkelerdeki kardeşlerimizin geri dönme ümidi var ancak Arakan'daki kardeşlerimizin böyle bir ümidi yok. Çünkü Myanmar hükümeti ve Budist halkı bu kardeşlerimizi vatandaştan saymıyor aynı şekilde Myanmar hükümeti bu kardeşlerimize hiçbir şekilde kimlik vermiyor ve bölgeden çıkmasına da müsaade etmiyor."



