Cansuyu'nun Burkina Faso'daki Kurban Bayramı hazırlığı

GOROM GOROM (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da kurban eti dağıtacak.

Dernek tarafından Türk hayırseverlerin kurbanları vekaleten kesilerek, Gorom Gorom bölgesinde dağıtılacak

Dernek üyeleri, hayırseverlerin kurbanlıklarının İslami kıstaslara uygun olarak ve eksiksiz şekilde kesimi ve dağıtımı için önce kurban şartlarını taşımayan kurbanlıkları ayırdı.

Cansuyu ekibi, gezdikleri yerlerde yakından ilgilendikleri çocuklara şeker dağıttı.

Cansuyu Burkina Faso ekibi sorumlusu İsmail Acar, yaptığı açıklamada, bayram hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kurban organizasyonuyla alakalı son kontrollerini yaptıklarını belirten Acar, "İnşallah bayramın birinci günü bir aksilik olmadan milletimizin bize göndermiş olduğu emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

- Belediye başkanından Türk milletine teşekkür

Gorom Gorom Bölgesi Belediye Başkanı İbrahim Ag Attahır, kendisini ziyarete giden Cansuyu ekibini makamında kabul etti.

Attahır, Cansuyu ekibinin bölgelerindeki kurban kesimlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekip nezdinde Türk milletine teşekkürlerini iletti.