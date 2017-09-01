Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Cansuyu'nun Burkina Faso'daki Kurban Bayramı hazırlığı

- Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin kurbanlarını ulaştırmak üzere gittiği Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Cansuyu'nun Burkina Faso'daki Kurban Bayramı hazırlığı

GOROM GOROM (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da kurban eti dağıtacak.

Dernek tarafından Türk hayırseverlerin kurbanları vekaleten kesilerek, Gorom Gorom bölgesinde dağıtılacak

Dernek üyeleri, hayırseverlerin kurbanlıklarının İslami kıstaslara uygun olarak ve eksiksiz şekilde kesimi ve dağıtımı için önce kurban şartlarını taşımayan kurbanlıkları ayırdı.

Cansuyu ekibi, gezdikleri yerlerde yakından ilgilendikleri çocuklara şeker dağıttı.

Cansuyu Burkina Faso ekibi sorumlusu İsmail Acar, yaptığı açıklamada, bayram hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kurban organizasyonuyla alakalı son kontrollerini yaptıklarını belirten Acar, "İnşallah bayramın birinci günü bir aksilik olmadan milletimizin bize göndermiş olduğu emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

- Belediye başkanından Türk milletine teşekkür

Gorom Gorom Bölgesi Belediye Başkanı İbrahim Ag Attahır, kendisini ziyarete giden Cansuyu ekibini makamında kabul etti.

Attahır, Cansuyu ekibinin bölgelerindeki kurban kesimlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekip nezdinde Türk milletine teşekkürlerini iletti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Burkina FasoCansuyu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5