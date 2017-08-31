Cansuyu'nun Mali'deki Kurban Bayramı hazırlığı

MALİ (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Mali'de kurban dağıtımı yapacak.

Dernek tarafından Türk hayırseverlerin kurbanları vekaleten kesilerek, başkent Bamako'nun yanı sıra Segou ve Sikasso kentlerinde dağıtılacak.

Dernek üyeleri, hayırseverlerin kurbanlıklarının İslami kıstaslara uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde kesimi ve dağıtımı için önce kurban şartlarını taşımayan kurbanlıkları ayırdı. Özenle seçilen her bir kurbanlığın üzerine Cansuyu yazarak herhangi bir karışıklık olmasının önüne geçildi.

Gezilen yerlerde çocuklarla da yakından ilgilenen Cansuyu ekibi, çocuklara balon ve şeker dağıttı.

Cansuyu Mali Sorumlusu Mehmet Savaş, yaptığı açıklamada, hazırlıklarını tamamlayarak bayrama hazır olduklarını söyledi.

Cansuyu'nun 10 yılı aşkın tecrübesiyle ve yılların kazandırdığı teşkilat birikimiyle dünyanın her yanında hızlı organize olabilen bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Savaş, bu deneyimle kısa sürede Mali'deki partner kuruluşlarıyla milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında titizlik içerisinde hazırlıklarını yürüttüklerini aktardı.

Savaş, "Mali'de yerli halkın bizleri görünce gösterdiği sevinç hepimizi duygulandırdı. Hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Yoksulların masum yüzlerinde bayramlık sevinç oluşturdukları için onları tebrik ediyoruz." dedi.

Savaş, şöyle devam etti:

"Müslüman olmanın evrensel sorumluluğu içerisinde dünyanın her bölgesinden kendimizi sorumlu hissetmek mecburiyetindeyiz. Uzak, gönülden ırak olana denir. Bu yüzden yeryüzünün hangi ülkesinde olursa olsun nerede bir garip ve çaresiz fakir varsa bizim en yakınımızda demektir."

Tüm yoksulların gönlüne ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Savaş, Türkiye'nin duyarlı hayırseverlerinin selamını taşımak için elçilik vazifelerini hassasiyetle yürüttüklerini aktardı.

Savaş, İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, savaşların, yoklukların ve yoksullukların bulunmadığı bir dünya diledi.