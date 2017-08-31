Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam pdy color note dava
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

Cansuyu'nun Mali'deki Kurban Bayramı hazırlığı

- Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin kurbanlarını ulaştırmak üzere gittiği Batı Afrika ülkesi Mali'de Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Cansuyu'nun Mali'deki Kurban Bayramı hazırlığı

MALİ (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Mali'de kurban dağıtımı yapacak.

Dernek tarafından Türk hayırseverlerin kurbanları vekaleten kesilerek, başkent Bamako'nun yanı sıra Segou ve Sikasso kentlerinde dağıtılacak.

Dernek üyeleri, hayırseverlerin kurbanlıklarının İslami kıstaslara uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde kesimi ve dağıtımı için önce kurban şartlarını taşımayan kurbanlıkları ayırdı. Özenle seçilen her bir kurbanlığın üzerine Cansuyu yazarak herhangi bir karışıklık olmasının önüne geçildi.

Gezilen yerlerde çocuklarla da yakından ilgilenen Cansuyu ekibi, çocuklara balon ve şeker dağıttı.

Cansuyu Mali Sorumlusu Mehmet Savaş, yaptığı açıklamada, hazırlıklarını tamamlayarak bayrama hazır olduklarını söyledi.

Cansuyu'nun 10 yılı aşkın tecrübesiyle ve yılların kazandırdığı teşkilat birikimiyle dünyanın her yanında hızlı organize olabilen bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Savaş, bu deneyimle kısa sürede Mali'deki partner kuruluşlarıyla milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında titizlik içerisinde hazırlıklarını yürüttüklerini aktardı.

Savaş, "Mali'de yerli halkın bizleri görünce gösterdiği sevinç hepimizi duygulandırdı. Hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Yoksulların masum yüzlerinde bayramlık sevinç oluşturdukları için onları tebrik ediyoruz." dedi.

Savaş, şöyle devam etti:

"Müslüman olmanın evrensel sorumluluğu içerisinde dünyanın her bölgesinden kendimizi sorumlu hissetmek mecburiyetindeyiz. Uzak, gönülden ırak olana denir. Bu yüzden yeryüzünün hangi ülkesinde olursa olsun nerede bir garip ve çaresiz fakir varsa bizim en yakınımızda demektir."

Tüm yoksulların gönlüne ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Savaş, Türkiye'nin duyarlı hayırseverlerinin selamını taşımak için elçilik vazifelerini hassasiyetle yürüttüklerini aktardı.

Savaş, İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, savaşların, yoklukların ve yoksullukların bulunmadığı bir dünya diledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BamakoCansuyu DerneğiKurban BayramıMali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5