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Cappy'den ramazan ayına özel şerbet

İSTANBUL (AA) - Cappy, ramazan ayına özel ürettiği Cappy Geleneksel Ramazan Şerbeti'ni bu yıl da tüketicilerle buluşturuyor.Cappy'den yapılan açıklamaya göre, 600 yıllık geçmişe dayanan ramazan şerbeti geleneğini sofralara taşıyan...

Cappy'den ramazan ayına özel şerbet
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İSTANBUL (AA) - Cappy, ramazan ayına özel ürettiği Cappy Geleneksel Ramazan Şerbeti'ni bu yıl da tüketicilerle buluşturuyor.

Cappy'den yapılan açıklamaya göre, 600 yıllık geçmişe dayanan ramazan şerbeti geleneğini sofralara taşıyan Cappy, Geleneksel Ramazan Şerbeti'ni 9'uncu yılında da tüketicilerle buluşturuyor.

Doğal meyve tatlarının lezzetiyle piyasaya çıktığı 2010'dan bu yana ilgi gören Cappy Geleneksel Ramazan Şerbeti, lezzetini vişne, kırmızı üzüm, erik, zencefil, karanfil ve incirin uyumundan alıyor.

Cappy ile yeniden hayata geçirilen Geleneksel Ramazan Şerbeti, ferah tadı ve zengin içeriğiyle iftar sofralarında yerini alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CappyGeleneksel Ramazan Şerbeti
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