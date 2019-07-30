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Careem ile Dubai Ulaştırma İdaresi arasında önemli anlaşma

Dubai Karayolları ve Ulaştırma İdaresi (RTA) ile taksi çağırma uygulaması Careem arasında taksi sektörünü geliştirmeyi amaçlayan bir e-taksi çağırma ortak girişimi kuruldu. Yapılan anlaşma dünyada resmi bir ulaştırma idaresiyle taksi çağırma işinde uzmanlaşmış özel bir kuruluş arasında yapılan ilk anlaşma özelliği taşırken, yeni şirket 10 binden fazla taksinin yönetimini yapacak.

Careem ile Dubai Ulaştırma İdaresi arasında önemli anlaşma
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Türkiye'de sadece ticari taksiler aracılığı ile faaliyet gösteren Careem, ülkemizde olduğu gibi yurtdışındaki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Dubai Karayolları ve Ulaştırma İdaresi (RTA) ile Careem arasında yapılan anlaşma ile mobil uygulama üzerinden taksi çağırma ortak girişimi kuruldu. Careem, global pazarda faaliyet gösteren, teknik ve mali tekliflerini sunan 5 araç çağırma şirketi arasından seçilirken, anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri’ni dünyanın en akıllı şehrine dönüştürme hamlesi doğrultusunda gerçekleştirildi.
 
Yapılan anlaşma ile kurulan yeni platform hakkında konuşan RTA yetkilileri, bu işbirliğinin dünyada resmi bir ulaştırma idaresiyle, mobil araç çağırma işinde uzmanlaşmış özel bir kuruluş arasında yapılan ilk anlaşma olduğunu söyledi. RTA Genel Müdürü, "Geniş kapsamlı toplu ulaşım sistemlerinin kamu ve özel sektör tarafından birlikte yönetildiği olağanüstü bir işbirliği modeli oluşturuldu. Mobil araç çağırma uygulamaları, hem arz ile talebi dengelemenin hem de müşteriler için sorunsuz taksi çağırmanın en etkili aracı haline geldi." dedi.
 
10 BİNDEN FAZLA TAKSİYİ YÖNETECEK
 
Yeni şirket sınırlı bir süre için özel olarak 10.843 taksinin yönetimini yapacak.
 
RTA ile Careem arasındaki bu ortak girişim, Dubai’de tüm ulaşım araçlarına ulaşma imkanı sağlayan Entegre Yolculuk Platformu'nu da destekliyor. Platform, RTA’nın metro, tramvay, otobüsler, deniz ulaşımı ve taksiler gibi ulaşım araçlarını, örneğin limuzin şirketleri gibi Dubai’deki diğer tarafların sağladığı ulaşım araçlarıyla entegre ediyor.
 
Ortak girişimin aynı zamanda araçlara erişimin kolaylaşması, çevrimiçi taksi çağırma ve araç bekleme sürelerinin kısalması sayesinde taksilerin verimliliğini artırması bekleniyor. Müşterilerin kazanacağı avantajlar arasında uygulama üzerinden doğrudan çevrimiçi ödeme yapma, en uygun yolculuk güzergahını haritada belirleme, yolculuğu başkalarıyla paylaşma ile araç ve sürücüyle ilgili bilgilere erişebilme gibi olanaklar bulunuyor. Ayrıca özel şoförlük hizmeti seçeneği de sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
CareemDubai Ulaştırma İdaresiRTA
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