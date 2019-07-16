Careem’den Temmuz’a özel yüzde 50 indirim

Türkiye'deki faaliyetlerine 3 yıl önce başlayan ve bir süredir sadece ticari taksiler aracılığı ile faaliyetlerine devam eden Ortadoğulu araç çağırma devi Careem, kullanıcıları için Temmuz ayına özel kampanya sunuyor. Careem kullanıcıları İstanbul’da yapacakları toplam 7 yolculuğa kadar yüzde 50 indirim hakkı kazanacaklar. Kampanyada her yolculukta maksimum 10 TL indirim uygulanıyor. Kullanıcıların kampanyadan yararlanması için TR05 promosyon kodunu kullanmaları gerekiyor.



CAREEM TÜRKİYE’DE ULAŞIMA BÜYÜK KATKI



Careem olarak yeni inovasyon dönemini başlatarak, Türkiye’de ulaştırma sektörüne olan katkılarını geliştirmeye devam etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Türkiye’de her geçen gün gelişmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Careem olarak geçtiğimiz günlerde başlattığımız havaalanına gitmek için taksi çağırma olanağı sayesinde müşteriler ileri zamanlı taksi çağırma seçeneğini kullanarak havaalanı yolculuklarını önceden teyit edebiliyor ve ek maliyet üstlenmeden uçaklarına planlı şekilde ulaşarak, tatillerinin veya iş seyahatlerinin tadını çıkarıyor. Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde aktif ettiğimiz özellik sonrasında müşterilerimiz artık Careem uygulamasından Turkuaz taksileri de çağırabiliyor.” dedi. Türkiye’de özellikle ulaşım araçlarına erişimin zorlaştığı yaz tatili döneminde kullanıcılarına yeni fırsatlar sunduklarını belirten Manna, “Taksiler ile ulaşım sektörünü destekliyor, kullanıcılarımıza en iyi ve güvenilir hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de özellikle ulaşım araçlarına erişimin zorlaştığı yaz tatili döneminde kullanıcılarımıza rezervasyonlu ulaşım imkanı verirken, indirimli yolculuk fırsatları da sunuyoruz.” diye konuştu.



CAREEM’DEN ÜCRETSİZ KONSER BİLETİ



Kullanıcıları için birçok fırsat sunduklarını belirten Manna, “Careem olarak kullanıcılarımıza yaz boyunca sosyal medya hesaplarımız üzerinden çeşitli etkinlik biletleri, ücretsiz ve indirimli yolculuklar ve daha birçok fırsatlar sunuyor olacağız. Bu kampanyalarımız hakkında bilgi sahibi olmak, ücretsiz konser biletleri ve yolculuklar kazanmak için kullanıcılarımıza Facebook ve Instagram’daki sosyal medya hesabımız CareemTR’yi takip etmelerini öneriyoruz. Careem sadece sektöre yatırım yapmakla kalmıyor insanların yaşam ve çalışma biçimlerini daha etkin hale getiriyor. Türkiye pazarında büyük potansiyel görüyoruz. 80 milyonluk bir nüfus ve Türkiye’yi ziyaret eden milyonlarca turistin hayatlarını kolaylaştırabilecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.





Kullanıcıları için birçok fırsat sunduklarını belirten Manna, “Careem olarak kullanıcılarımıza yaz boyunca sosyal medya hesaplarımız üzerinden çeşitli etkinlik biletleri, ücretsiz ve indirimli yolculuklar ve daha birçok fırsatlar sunuyor olacağız. Bu kampanyalarımız hakkında bilgi sahibi olmak, ücretsiz konser biletleri ve yolculuklar kazanmak için kullanıcılarımıza Facebook ve Instagram’daki sosyal medya hesabımız CareemTR’yi takip etmelerini öneriyoruz. Careem sadece sektöre yatırım yapmakla kalmıyor insanların yaşam ve çalışma biçimlerini daha etkin hale getiriyor. Türkiye pazarında büyük potansiyel görüyoruz. 80 milyonluk bir nüfus ve Türkiye’yi ziyaret eden milyonlarca turistin hayatlarını kolaylaştırabilecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

