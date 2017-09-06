Caretta carettaları gönüllü gençler koruyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ / OSMAN AKÇA - Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler, önemli üreme alanlarının başında gelen Ortaca'daki İztuzu Plajı'nda yumurtlayan caretta carettaların korunması için nöbet tutuyor.

Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gönüllü olarak gelen öğrenciler, nesli tükenme tehlikesi altında olan kaplumbağaların güvenli şekilde yumurtlamaları için alandan ayrılmıyor.

Caretta carettaların en önemli üreme noktaları arasında gösterilen İztuzu Plajı'nda, yılda yaklaşık 50 bin yavru denizle buluşuyor. DEKAMER'de çalışan gönüllüler, merkeze gelen yaralı kaplumbağaların bakımı, rehabilitasyonu, yuvalarının kafeslenmesi, markalanması ve caretta caretta yavrularının yırtıcı hayvanlara yem olmaması için görev alıyor.

DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, Türkiye ve dünyadaki tüm üniversitelerden bir ay kalma şartıyla gönüllü öğrenci kabul ettiklerini söyledi.

İngiltere, ABD, Tanzanya, Ürdün ve Fransa gibi dünyanın birçok ülkesinden gönüllü öğrencilerin DEKAMER'de görev aldığını aktaran Kaska, "Gelen öğrencilerimiz burada yeni bir arkadaşlık ortamı oluşturuyor. Burada kültürleri de bir araya getiriyoruz. Yeni dostluklar oluşmasını sağlıyoruz. Uluslararası bir topluluk oluştuğu için gönüllü kabulümüzde en büyük şart, İngilizce'ye hakim olmak. En azından iletişim kurabiliyor olmak." diye konuştu.

Gönüllülerin ilk olarak uzman gruplarla araziye çıktığını anlatan Yakup Kaska, bu şekilde kumsalda yapılması gerekenlerin öğrenildiğini bildirdi.

Faaliyetlerin gün boyu devam ettiğine değinen Kaska, "Gönüllülerimiz akşama kadar DEKAMER'e gelen ziyaretçilerimize yardımcı oluyor. Onlara caretta carettalar hakkında bilgi veriyor. Yaralı carettaların tedavisinde uzman ekiplerimizin yanında yer alıyor." dedi.

Gönüllülerin akşam sahil kapandıktan sonra saha çalışmasına başladığını ifade eden Yakup Kaska, gönüllüler gece boyu anaç kaplumbağaların, yuvaların tespit edilmesi, kaplumbağa markasız ise markalanması gibi birçok çalışmada görev aldığını kaydetti.

İskoçya'dan gelen Mety Volker ise kaplumbağalara yardım etmek için geldiğini ifade etti.

Böyle bir deneyimi yaşadığı için son derece mutlu olduğunu dile getiren Volker, "Bu gruba dahil olduğum için son derece mutluyum. Tanıdığım insanlara da bu deneyimi yaşamalarını tavsiye edeceğim. Türkiye'ye ilk defa geldim. 6 hafta burada kalacağım. Çok verimli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar geleceğim. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

- Yavruları denizle buluşturuyorlar

Tanzanyalı öğrenci Ali Kea Osman da sabahları kaplumbağaların bulunduğu alanda temizlik ve bakım yaptıklarını belirtti.

Kaplumbağaların tedavilerinde de yer aldıklarını vurgulayan Osman, şunları kaydetti:

"Kaplumbağaları çok sevdiğim için buradayım. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Dünyanın bir çok ülkesinden gelen öğrencilerle yeni dostluklar kuruyoruz. Geceleri araziye çıkıyor, yavru kaplumbağaların denize ulaşmasını sağlıyoruz. En çok mutlu olduğum anlardan birisi de bu. Yumurta bırakan kaplumbağaların bulunduğu alanlarda kafesleme çalışması yapıyoruz."

- "İlk defa yavru caretta caretta gördüm"

Afyon Kocatepe Üniversitesinden Ceren Gündüz, yapılan işin çok önemli olduğuna inandığını dile getirdi.

Çalışmaların kaplumbağaların neslinin devamı için önemli olduğuna dikkati çeken Gündüz, 6 hafta insanları bilinçlendirmek ve caretta carettaları daha iyi tanımak için çalışacağını aktardı.

Ceren Gündüz, çok fazla turist ve gönüllü öğrencinin geldiğini belirterek, "Bu sayede yabancı dilimi de geliştiriyorum. Özellikle arazi çalışmasında bulunmak çok ayrı bir duygu. İlk defa yavru caretta caretta gördüm. Bu çok ayrı bir duygu. Burada çok farklı kültürden insanlar buluşuyor." şeklinde konuştu.