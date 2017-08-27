Caretta carettaların gönüllü nöbetçisi:

ANTALYA (AA) - YUNUS İÇEN - Antalya'nın Kemer ilçesinde deniz kaplumbağalarına ilgisi nedeniyle "Tosbağacı" olarak adlandırılan Mustafa Ilgaz, 20 yıldır caretta caretta yavrularına gözü gibi bakıyor.

Dört çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Ilgaz, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların popülasyonunu artırmak için 20 yıldır gönüllü uğraş veriyor.

Mayıstan itibaren Çıralı sahiline yumurtlamaya başlayan caretta carettaların ve yumurtaların sayısını tutmaya başlayan Ilgaz, yumurtadan çıkış döneminden yavruların denize ulaşmasına kadar tüm süreci büyük bir titizlikle takip ediyor.

Mesaisine sabahın erken saatlerinde başlayan Ilgaz, yerli ve yabancı turistlere de deniz kaplumbağaları hakkında bilgi veriyor.

Caretta carettaların başında gece gündüz nöbet tutan ve yavrulara bakmayı kendine iş edinen Ilgaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca hep doğayla iç içe olduğunu, bu nedenle de caretta carettalara büyük sevgi duyduğunu söyledi.

Anne caretta carettaların yumurtlamasıyla kendisi için hareketliliğin başladığını aktaran Ilgaz, üzerine basılmaması için yuvaları kafesle koruma altına aldığını bildirdi.

- "Yavruların çıkış zamanı erken saatlerde ayaktayım"

Ilgaz, caretta carettaların kuluçka dönemlerinin 45-60 gün olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yuvaları ve yumurta sayılarını kayıt altında tutuyoruz. Kuluçka döneminden sonra çıkamayan yavruları kurtarmak için yuvaları açıyoruz. Bazı yavrular taş altında kaldığı için yuvadan çıkamıyor. Onları kurtarıyorum. Zayıf olanları denize bırakmıyorum.Yuvaların açımında bazen turistler de yardım ediyor. Burada herkes beni tanıyor. Yuva açılacağında, yumurtlamada veya sahile ölü kaplumbağa vurduğunda 'Tosbağacı, caretta caretta var, çabuk gel' diye çağırıyorlar. Yavru caretta carettalar çocuklarım gibi oldu. Yaklaşık 20 yıldır onlarla ilgileniyorum."

Çıralı sahilinde geçen yıl 142, bu yıl ise 75 yuva bulunduğunu anlatan Ilgaz, bu yıl yumurta tahribatının daha az olduğunu kaydetti.

Caretta carettaların turizme büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Ilgaz, insanların yavruların çıkış zamanına göre tatil planları yaptığını dile getirdi.

Hayvanların hem etçil hem de otçul olduğunu ifade eden Ilgaz, "Tekne turlarına katılanlar hayvanları elleriyle besliyor. Hayvanlar da buna alışıyor ve dolayısıyla insanları görünce bir şeyler istiyor. Onun için ısırmalar yaşanabiliyor." diye konuştu.