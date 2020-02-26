Cargill’de Üst Düzey Atama

Cargill’in Türkiye’den yönettiği Ortadoğu, Türkiye & Afrika bölgesinin kurumsal ilişkiler yolculuğuna liderlik edecek yeni isim Arzu Örsel oldu. Şubat 2020 itibarıyla Cargill Orta Doğu, Türkiye, Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevini üstlenen Örsel, Cargill’in kurumsal ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk ve kamu ilişkileri alanındaki çalışmalarından sorumlu olacak.

Arzu Örsel Kimdir?

Pazarlama, stratejik planlama ve iletişim alanında deneyimli üst düzey bir yönetici olan Arzu Örsel, eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

Örsel, kariyerine 1994 yılında Eczacıbaşı Avon’da Marka Yöneticisi olarak başladı. Çalışma hayatına Colgate-Palmolive’de Marka Müdürü pozisyonunda devam eden Örsel, daha sonra sırasıyla Shell Türkiye’de Pazarlama ve Stratejik Planlama Müdürü, British American Tobacco’da Kurumsal İletişim Müdürü, Ülker Komili’de Pazarlama Müdürü, Türk Telekom’da İletişim Direktörü, Otokoç Otomotiv’de İş Geliştirme Başkanı, Vakıfbank’ta Kurumsal İletişim Başkanı olarak görev aldı. Arzu Örsel, evli ve bir çocuk annesidir.

Cargill Hakkında

Cargill'in 70 ülkedeki 155.000 çalışanı ile dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesini sağlamak için durmak bilmeden çalışıyor. Her gün çiftçileri pazarla, müşterileri bileşenlerle, insanları ve hayvanları beslenmek için ihtiyaç duydukları gıdalarla buluşturuyoruz.

125’i aşkın ülkede güvenilen bir iş ortağı olarak gıda, tarım, finans ve endüstriyel alandaki müşterilerimize hizmet sunmak için 153 yıllık deneyimimizi yeni teknolojiler ve bilgilerle birleştiriyor, hep birlikte, tarım için daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Daha fazla bilgi için www.cargill.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’de Cargill

Cargill Türkiye’de faaliyetlerine 1960lar’da başlamış olup şirketin ülkemizde İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmit, Adana ve Ankara’da 650’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Cargill’in Türkiye’deki merkez ofisi 1992 yılında açılmıştır ve İstanbul’da bulunmaktadır. Cargill’in Türkiye’deki başlıca faaliyet alanları arasında gıda bileşenleri, endüstriyel & bioendüstriyel ürünler ve hayvan beslenmesi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.cargill.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.