Cari açık kapanır, ötekileştirmenin açtığı yara kapanmaz

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın oluşturduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek ekonomi yayını Refleks Gazetesi’nin organize ettiği Lokomotif Ödül Töreni bölgeden 500’e yakın iş insanını bir araya getirdi.



Adana Hiltonsa Otel’de gerçekleştirilen etkinlik, dünyanın bir çok kentinde müzik ödülleri alan Elif Eroğlu’nun keman dinletisiyle başladı. Piyanoda Tsvetelina Tunteva’nin eşlik ettiği dinleti büyük ilgi gördü.



YETERİNCE ÜRETMİYOR, TÜKETİYOR VE TASARRUF ETMİYORUZ



Töreninin açılışında konuşan Refleks İmtiyaz Sahibi Esra Özden, motivasyonu artırma ve tanışma platformu sağlayan etkinliğin, son yıllarda ‘birlikte gurur duyma’ şölenine dönüştüğünü söyledi. Refleks’in 11 yıldır bölge ekonomisinin nabzını tutmaya, ‘iş’e yarayan’ haberler vermeye özen gösterdiğini belirten Özden, Türkiye ekonomisinin sorun yaşadığını bunun da az üretim ve aşırı tüketimden kaynaklandığını söyledi. Özden konuşmasını şöyle sürdürdü:



CUMHURİYET’İN İLK 10 YILINDA YAPILANLARI TEKRARLAYALIM



“Ekonomide hastalığımızın farkındayız. Nasıl tedavi olabileceğimizin de…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz yılsonu itibariyle Türkiye’nin dış borç stokunu 445 milyar dolar olarak açıkladı. Azalma eğilimine girmiş olsa bile hâlâ cari açığı olan bir ülkeyiz. Ben Türkiye’nin sıkı bir üretim süreci, yerli ve milli ürünler ve tasarruf tedbirleriyle borcunu da cari açığını da kapatacağına eminim. Borç, cari açık elbet kapanır. Birbirimizi sevmeyerek, ötekileştirerek açtığımız yara kapanmaz. Bilimi rehber edinelim. Cumhuriyetin ilk 10 yılında neler yaptığımıza yeniden bakalım. Atatürk’ü anlayarak, yaptıklarını yaparak analım. Aklı, demokrasiyi, hukuku işletelim yeter.”



11 DALDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU







Özden’in konuşmasının ardından ödül törenini geçildi. Refleks okurları ve jürisi tarafından belirlenen ödüller sahiplerine verildi. Ortadoğu Hastanesi Yılın Markası, Orhan Avcı Yılın Girişimcisi, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yılın Meslek Kuruluşu, Çiğdem Kıral Yılın İş Kadını, Aytek Konfeksiyon Yılın İhracatçı Şirketi, Ertuğrul Tanrıverdi Yılın Genç İşadamı, Hatko Kauçuk Yılın İnovatif Şirketi, Cem Üstün Yılın Profesyonel Yöneticisi, Berdan Civata Yılın KOBİ’si, Kıvanç Tekstil Yılın Sosyal Şirketi ödüllerini alırken Yılın İş Adamı Fırat Karalı oldu.



Törende ödül verenler arasında Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın da yer aldı ve ekonomi gazeteciliği, inovasyon ve insan kaynakları konularında konuşma yaptılar.



Endüstri mühendisi iş adamı Barış Avcı’nın sunduğu gecede konuşan Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan da ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ayakta kalmayı başaran her şirketin ödülü hak ettiğini söyledi. Türkiye ekonomisini en hızlı büyütecek bölgenin enerjiden tarıma, hizmetten sanayiye yatırımların arttığı Doğu Akdeniz olacağına vurgu yapan Uluğtürkan, “Ekonomi yönetiminin bu bölgeye özel teşvik vermesi şart. Çünkü en hızlı geri dönüş bu bölgeden sağlanabilir” dedi. Uluğtürkan ödül töreni sponsorları Adana Hacı Sabancı OSB, Adana Ticaret Odası, Bossa, Güney Çelik, Kastamonu Entegre, MÜSİAD Adana ve Zahit Alüminyum yöneticilerine plaket takdim etti.



500’E YAKIN DAVETLİ İLGİ GÖSTERDİ



Geceye Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütçü, Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Burhan Kavak, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ve çok sayıda iş insanı katıldı.

