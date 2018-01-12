"Carmina Burana"ya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Alman Besteci Carl Orff'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan ve "Beuern Şarkıları" olarak da bilinen ünlü sahne kantatı "Carmina Burana"yı sanatseverlerle buluşturdu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 2 bin 100 izleyiciye ulaşan konserde, orkestra, koro ve solistler dahil 260 kişi sahnede performans sergiledi.

Konserin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, gösterilen ilgi dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, "Zorlu'da yine muhteşem bir atmosfer vardı. Salon hınca hınç doluydu. Bütün biletler hemen hemen satılmış durumdaydı. İlk kez buraya gelenler ve bu eseri de ilk kez izleyenler, konser sonrası tebrik ederek heyecanlarını bizimle paylaştı. Mutluyum çünkü Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) sonra Avrupa yakasında, böyle büyük bir kitleyle buluşmamız bizi hep heyecanlandırıyor. O açıdan da mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği etkinlikte, soprano Nazlı Deniz Süren, tenor Caner Akın ve bariton Murat Güney'in yanı sıra İDOB Orkestrası ve Korosu, İDOB Çocuk Korosu ve Beşiktaş Çocuk Korosu da sahne aldı.

Müzisyen kökenli bir aileden gelen Orff'un, Almanya'da 1803'te bulunan 11. 12. ve 13. yüzyıldan kalma 254 şiir ve dramatik metinlerden seçilmiş şiirler üzerine sahne kantatı olarak 1936'da bestelediği eser, ilk kez 8 Haziran 1937'de Frankfurt Operası'nda sahnelendi.

Doğayı ve aşkı dile getiren Carmina Burana, 20 Nisan'da bir kez daha sahnelenecek

