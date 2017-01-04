Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Çarpık kentleşmeden kuşlar da etkileniyor

- Bilim insanları, ötücü kuşları 10 yıl süreyle "kaçınanlar" ve "uyarlayıcılar veya sömürenler" olarak iki grupta inceledi

Çarpık kentleşmeden kuşlar da etkileniyor

ANKARA (AA) - Çarpık kentleşmenin ötücü kuşları da etkilediği bildirildi.

Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, ötücü kuşlar "kaçınanlar" ve "uyarlayıcılar veya sömürenler" olarak iki grupta ayaklarına bağlanan bantlarla 10 yıl süreyle incelendi.

Kaçınanlar grubundaki, Pasifik Kuzeybatısı bölgesinde çalıkuşu, ardıçkuşu gibi ötücü kuşların çarpık kentleşmeden etkilenerek eşlerinden ayrıldığı, yaşam alanlarını terk ettiği ve yeniden üreyemediği belirlendi. Bu kuşların, yeni yaşam alanlarında bile yeni eş bulma yeteneklerini kaybettiği ve başarılı bir şekilde üreyemediği ortaya çıktı.

Araştırmada, ormanlık alanların hızla kentlere dönüşmesiyle ötücü kuşların yuvalarını kurmak, yavrulamak ve yavrularını büyütmek için yeni yerler bulmak zorunda kaldığı saptanırken, yaşam alanları yok edilen canlıların ortalama 1,5 futbol sahası kadar yol aldığı, yeni yerleştikleri bölgelerde en az 1 yıl üreyemedikleri belirlendi.

Washington Üniversitesi Çevresel ve Orman Bilimleri Fakültesinde görevli Prof. John Marzluff, ötücü kuşların kendine yaşam alanı oluşturduktan sonra göç etmeyi tercih etmediğini ancak besin sıkıntısı, yuvalarının güvenliği ve karşı cinsi etkilemek gibi nedenlerle yola çıktıklarını ifade etti.

Diğer yandan, "uyarlayıcılar veya sömürenler" grubundaki ötücü serçe, benekli uzun kuyruklu ispinoz kuşu, kara gözlü junko, çitkuşu gibi ötücü kuşların kentsel gelişmenin etkilerine dayanabildiği belirlenen araştırma, bu gruptaki bazı kuşların insanlarla uyum içinde yaşayabildiğini, hatta kendileri için yapılan kuş evlerinde kaldıklarını gösterdi.

Kentleşmenin bu gruptaki ötücü kuşların yavrulamasını etkilemediği sonucuna da ulaşıldı.

Araştırmanın sonuçları "PLOS ONE" dergisinde yayımlandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
çarpık Kentleşmeötücü Kuşlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.