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CarrefourSA hiper restoranlarını "Lezzet Arası"yla yeniliyor

- Şirket, Marmara Forum ve Marmara Park'taki hiper marketlerinde hizmet veren restoranlarını, "Lezzet Arası" adıyla yenileyerek hizmete açtı

CarrefourSA hiper restoranlarını

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, alışverişi keyifli hale getirmek ve marketleri yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla Marmara Forum ve Marmara Park'taki CarrefourSA hiper restoranlarını yenileyerek "Lezzet Arası" ismiyle tüketicileriyle buluşturdu.

Şirketin açıklamasına göre, Lezzet Arası, çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran'ın dokunuşlarıyla market içinde alışverişin yanı sıra gastronomik bir yaşam alanı olarak alışılagelmişin dışında bir yeme-içme deneyimi sunacak.

Osmanlı ve Türk mutfağı konusundaki çalışmalarıyla gastronomi dünyasının önemli isimlerinden olan Başaran, geleneksel lezzetlere sadık kalarak CarrefourSA müşterilerine özel lezzetleri paylaşacak.


- "Lezzet Arası' ile Türkiye'de bir ilke imza attık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, güzel bir alışveriş ortamı, bol ürün çeşitliliği ve kalite vaatlerini, alışılagelmişin dışında bir yenilikle taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ülkenin önde gelen şeflerinden Vedat Başaran ile bir araya gelerek Türkiye'de bir ilk niteliğindeki Lezzet Arası'nı tüketicilerle buluşturduklarını aktardı.

Lezzet Arası'nda Türk mutfağından seçme lezzetlerin yanı sıra dünya mutfaklarında en çok tercih edilen yemekleri, menüler halinde uygun fiyata tüketicilerle buluşturduğunu kaydeden Ergin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sunduğumuz en önemli ve Türkiye'de bir ilk olan yenilik ise müşterilerimizin balık ve kasap reyonlarından satın aldıkları balıkları ve etleri hemen Lezzet Arası'nda diledikleri şekilde pişirtebilmeleri isterlerse restoranda yiyebilmeleri ya da paketlettirip evlerine götürebilmeleri. Lezzet Arası'nda müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun koşullarda sunuyoruz. Müşterilerimiz diledikleri meşrubatları market fiyatı üzerinden temin edebiliyorlar. İçeceklerin raf fiyatında ücretlendirildiği Lezzet Arası, yakında diğer hipermarketlerimizde de açılarak tüketicilerimizle buluşacak."

Şef Vedat Başaran ise Lezzet Arası'nı bir restorandan öte daha çok tüketicilerin gün içinde soluklanacağı ve keyifle yemek yiyebileceği bir gastronomik yaşam alanı olarak tanımlayabileceklerini aktardı.

Lezzet Arası ile tüketicilerin hem taze, kaliteli ve mevsimine uygun yiyeceklere doğru fiyatıyla ulaşacağını belirten Başaran, "Hem de tercihleri doğrultusunda istedikleri bir yemeği, örneğin seçtikleri balığı temizlettirdikten ve kasap reyonundan seçtiği etleri profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar." ifadesini kullandı.

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