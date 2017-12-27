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CarrefourSA'da Milli Piyango yılbaşı bileti satışı sürüyor

- CarrefourSA, Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı sunuyor

CarrefourSA'da Milli Piyango yılbaşı bileti satışı sürüyor

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 61 milyon liralık en büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı sunuyor. Uzun yıllardır yılbaşı biletlerinin adresi olan CarrefourSA, hiper, süper, gurme ve mini marketlerinde bilet satışına devam ediyor.

Büyük ikramiyenin 61 milyon TL olduğu 2018 yılbaşı özel çekilişinde CarrefourSA, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile tüketicilerine büyük ikramiyeye sahip olma imkanı veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
CarrefoursaMilli Piyango Yılbaşı Bileti
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