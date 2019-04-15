Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE ekonomi Bilsan
Telefon aksesuarlarında akıllı saatlere talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi

CarrefourSA'dan Kocaeli’ye yeni süpermarket

-CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: -“Gelecek dönemde Kocaeli’deki yatırımlarımızı hızlandıracağız”

CarrefourSA'dan Kocaeli’ye yeni süpermarket
banner17

KOCAELİ (AA) - Perakende firması CarrefourSA, market yatırımları kapsamında Kocaeli Ovacık’ta yeni süpermarketini hizmete açtı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Ovacık’ta açtığı yeni süpermarket, bin metrekarelik satış alanında 29 çalışanıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Market açılışına CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA Süper, Gurme ve Mini mağazaları Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Çuhacı ve Ekcan Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Ekşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli’deki iş ortaklarıyla birlikte marketi gezerek değerlendirmelerde bulunan Kartallıoğlu şunları söyledi:

“Kocaeli, Marmara Bölgesi için hem sanayi ve endüstri faaliyetleri hem de İç Anadolu’ya açılan bir kapı vazifesi görmesi sebebiyle büyük bir öneme sahip. Böylesi önemli bir şehirde Gebze’den Karamürsel’e kadar körfezin önemli bölgelerinde toplam 6 marketimizle faaliyet gösteriyoruz. Ovacık’ta hizmete açtığımız süpermarketimizle artık şehir içinde varlığımızı artırmaya başlıyoruz. Gelecek dönemde Kocaeli’deki yatırımlarımızı hızlandıracağız. Bunun için gerekli çalışmalarımızı geçen sene başlatmıştık, ilk meyvesini de Ovacık süpermarketi ile aldık. Yakın zamanda müşterilerimiz Kocaeli’de varlığımızı artırmaya başladığımızı görecekler.”

CarrefourSA Süper, Gurme ve Mini mağazaları Satış Genel Müdür Yardımcısı Erçevik de yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

“CarrefourSA olarak Ovacık’a alışverişin süperini getirdik. Şehir içinde yeni konseptimizle kurduğumuz bu süpermarketle yerli tohumlardan üretilen yaş sebze-meyve ürünlerinden günlük taze balık çeşitlerine, kaynağı belli ve yüzde yüz yerli besi olan kırmızı etlerden lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullere ve geniş ürün yelpazesiyle şarküteri reyonumuza kadar taze gıda açısından yüzlerce ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Taze gıdanın yanı sıra kişisel bakım, bebek ve çocuk, kozmetik, ev tekstili vb. ürünlere de yer veriyoruz. CarrefourSA olarak Ovacık süpermarketimizle bu bölgede günlük alışverişin adresi olmayı hedefliyoruz."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CarrefourCarrefoursaOvacıkSabancı Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5