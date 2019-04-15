CarrefourSA'dan Kocaeli’ye yeni süpermarket

KOCAELİ (AA) - Perakende firması CarrefourSA, market yatırımları kapsamında Kocaeli Ovacık’ta yeni süpermarketini hizmete açtı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Ovacık’ta açtığı yeni süpermarket, bin metrekarelik satış alanında 29 çalışanıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Market açılışına CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA Süper, Gurme ve Mini mağazaları Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Çuhacı ve Ekcan Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Ekşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kocaeli’deki iş ortaklarıyla birlikte marketi gezerek değerlendirmelerde bulunan Kartallıoğlu şunları söyledi:

“Kocaeli, Marmara Bölgesi için hem sanayi ve endüstri faaliyetleri hem de İç Anadolu’ya açılan bir kapı vazifesi görmesi sebebiyle büyük bir öneme sahip. Böylesi önemli bir şehirde Gebze’den Karamürsel’e kadar körfezin önemli bölgelerinde toplam 6 marketimizle faaliyet gösteriyoruz. Ovacık’ta hizmete açtığımız süpermarketimizle artık şehir içinde varlığımızı artırmaya başlıyoruz. Gelecek dönemde Kocaeli’deki yatırımlarımızı hızlandıracağız. Bunun için gerekli çalışmalarımızı geçen sene başlatmıştık, ilk meyvesini de Ovacık süpermarketi ile aldık. Yakın zamanda müşterilerimiz Kocaeli’de varlığımızı artırmaya başladığımızı görecekler.”

CarrefourSA Süper, Gurme ve Mini mağazaları Satış Genel Müdür Yardımcısı Erçevik de yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

“CarrefourSA olarak Ovacık’a alışverişin süperini getirdik. Şehir içinde yeni konseptimizle kurduğumuz bu süpermarketle yerli tohumlardan üretilen yaş sebze-meyve ürünlerinden günlük taze balık çeşitlerine, kaynağı belli ve yüzde yüz yerli besi olan kırmızı etlerden lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullere ve geniş ürün yelpazesiyle şarküteri reyonumuza kadar taze gıda açısından yüzlerce ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Taze gıdanın yanı sıra kişisel bakım, bebek ve çocuk, kozmetik, ev tekstili vb. ürünlere de yer veriyoruz. CarrefourSA olarak Ovacık süpermarketimizle bu bölgede günlük alışverişin adresi olmayı hedefliyoruz."



