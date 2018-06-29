CarrefourSA'nın yeni genel müdürü Kutay Kartallıoğlu oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'nın Genel Müdürlüğü'ne Kutay Kartallıoğlu atandı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2018'den bu yana vekâleten CarrefourSA Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutay Kartallıoğlu, yeni görevine 1 Temmuz 2018 itibarıyla başlayacak.

Kutay Kartallıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1998 yılında mezun oldu. İş hayatına Shell Türkiye Finans departmanında iç kontrolör olarak başlayan Kartallıoğlu, Garanti Bankası’nda management trainee olarak çalıştıktan sonra kredi analisti olarak görev yaptı.

Kutay Kartallıoğlu, kariyerine 2001-2004'de Sabancı Holding'de Gıda ve Perakende Grubu Finans ve Planlama Uzmanı olarak devam etti ve 2004 yılında CarrefourSA'ya Hazine Müdürü olarak katıldı.

2008 yılında CarrefourSA Bütçe Raporlama Direktörü, 2011 yılında da CarrefourSA CFO'luğu görevini üstlenen Kartallıoğlu, Nisan 2018'den bu yana vekâleten CarrefourSA Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kartallıoğlu, evli ve bir çocuk babası.