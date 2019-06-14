Çarşı pazarda

BURSA/BALIKESİR (AA) - MUSTAFA YILMAZ/HAKAN FİRİK - Babalar Günü için alışveriş tercihini çarşı ve pazarlardan yana kullanan vatandaşların gömlek, tişört, parfüm, takı ve saat gibi hediyelik ürünlere gösterdiği ilgi esnafın yüzünü güldürüyor.

Bursa'da tarihi Kapalı Çarşı başta olmak üzere pek çok dükkanda özel kampanyalar hazırlandı. Çarşıda, Babalar Günü'ne özel kampanyalarla gömlek ve tişörtler 20-100, parfümler 30-500, gümüş yüzükler, bileklik ve kolyeler 60-300 liraya, saatler ise 400 liradan başlayan fiyatlara satılıyor.

Çarşı esnafından Akif Hocaoğlu, Babalar Günü hareketliliğinin, Anneler Günü, Sevgililer Günü ya da yılbaşı kadar olmadığını söyledi.

Babalar Günü'ne iki gün kala çarşının nispeten hareketli olduğunu belirten Hocaoğlu, şöyle konuştu:

"Hareketlilik devam ediyor ama bizim Türk insanı son günlere bıraktığı için işini, biz özellikle hafta sonu yani cumartesi günü yoğunluk olmasını bekliyoruz. Bayram tatilini yeni atlattığımız için biraz durgunluk olsa da beklentimiz var. Babalar Günü'nde insanların hediye tercihi açısından saat iyi bir seçenek oluyor. 400-500 liradan başlayarak binlerce liraya kadar ürünlerimiz bulunuyor ancak genelde babalara bin lira civarındaki saatler daha çok alınıyor."

- "Fiyatlarımızı düşürdük"

Bir başka esnaf Şaban Olcay ise bu sene Babalar Günü'nün, öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşadıkları Ramazan Bayramı'ndan 10-15 gün sonraya rastladığını hatırlattı.

Tarihler yakın olmasına rağmen çarşıda Babalar Günü yoğunluğunun yaşandığına dikkati çeken Olcay, şunları kaydetti:

"Gömlek ve penyelerde babalara daha hesaplı hediyeler alınsın diye indirime gittik. Penyeleri 30 liradan 20 liraya, gömlekleri de 35 liradan 25 liraya indirdik. Bu hesaplılık da tabii yoğunluğu artırıyor. Bayramda büyüklere hediye alınsa da biz Babalar Günü'ne doğru daha çok hareketliliği bekliyoruz. Yalnız üzüldüğüm nokta şu ki insanlar anne ve babalarına hediye alırken, kendilerine aldıklarından daha hesaplı şeyler bakıyor. Biz isteriz ki onlar anne ve babalarına daha kaliteli hediyeler alsınlar. Bu yüzden de fiyatlarımızı düşürüyoruz böyle günlerde. Babalar Günü haftası itibarıyla fiyatlarımızı düşürdük. Bizde 20 liradan 45 liraya kadar gömlek, tişört, penye çeşitleri bulunuyor."

- "Kişiye özel" zeytinyağı da hediyelikler arasında

Babalar Günü için hazırlanan hediyelikler arasında, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir firma tarafından üretilen, ahşap ambalajına babanın ismi ve kutlama mesajı yazılan zeytinyağları da ilgi görüyor.

Zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, özel günlerde bu sağlıklı ürünü hatırlatmak için farklı projeler yaptıklarını belirtti.

Özel günler için ürün hazırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Soykara, "Edremit Körfezi bölgesinin zeytinyağları meşhurdur. Soğuk sıkım zeytinyağı hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Yoğun talep alıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargoyla da ürün gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz, zeytinyağı sağlık iksiri olduğundan, babasına daha sağlıklı yaşaması için hediye etmek istediklerini ve daha özel olması amacıyla kişiye özel üretilmesini istiyor. Dolayısıyla biz de bu talepleri yerine getirip bu tür bir çalışma yaptık. Babalar Günü'ne özel ürünler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Soykara, normal zeytinyağı ile kişiye özel üretim arasında sadece ambalaj fiyatı olduğunu aktardı.

Kişiye özel zeytinyağının sadece Babalar Günü'ne özel olmadığına değinen Soykara, "Kimi anne babalar bebeklere, çocuklara hatta yeni doğan bebeğe doğum günü saati gibi bilgileri de içeren hatıra amaçlı kişiye özel zeytinyağı yaptırıyor." ifadesini kullandı.