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"Çarşıdaki yangın sona erdi"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Vatandaşımız tanzim satış noktalarındaki fiyatlardan son derece memnun. Şimdilik 'Çarşıdaki yangın sona ermiştir' diyebiliriz" - "Vatandaşa destek olup, cüzdanındaki meyve sebze payını azaltmak için 4 gün içinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. İhtiyaç görüldüğü sürece diğer illerde de bu yapılır" - "Bu organizasyon üreticiye karşı yapılmadı. Üreticide zaten 3 lira olan malı buralara getirdiğimiz zaman 8-9 liralara yiyorduk. Sistemde çok sayıda aracı var. Tedarik sistemindeki aracıları geçici olarak baypas ettik"

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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK/MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında uygulanan ürün fiyatlarından vatandaşların son derece memnun olduğunu belirterek, "Şimdilik 'Çarşıdaki yangın sona ermiştir' diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'de kurulan tanzim satış çadırını ziyaret ederek, tanzim satışların ilk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Havalar iyileştikçe fiyatların daha da düşeceğini ifade eden Pakdemirli, vatandaşların tanzim satışların ne kadar süreceğine yönelik sorusu üzerine, "İhtiyaç olduğu sürece devam edecek, gerekirse kalıcı yaparız." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada da bu organizasyonla istedikleri amaca ulaştıklarını bildirdi.

Havaların çok soğuk gitmesi, güneşin olmaması ve birtakım felaketlerle ister istemez fiyatlarda artış yaşandığına işaret eden Pakdemirli, bunun da ötesinde bazı fırsatçıların fiyatlara etki ettiğini dile getirdi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda harekete geçildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"4 gün içinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Tarım Kredi Kooperatifleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu organizasyon üreticiye karşı yapılmadı. Üreticide zaten 3 lira olan malı buralara getirdiğimiz zaman 8-9 liralara yiyorduk. Sistemde çok sayıda aracı var. Tedarik sistemindeki aracıları geçici olarak baypas ettik."

- "ePttAVM taşıyacak"

Pakdemirli, çıkacak yeni Hal Yasası ile aracı sayısının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Antalya-Kumluca'dan çıkan mal hale, oradan Ankara Hali'ne, halden markete ve eve geliyor. Bu sırada israf ve kayıp da var. Herkes bu zincirde hakkaniyetli olarak payını almıyordu. Bu konuyu Ticaret Bakanlığımız ile tekrar ele alacağımızı umuyorum. 100-200 yıl önce kurulmuş tedarik, lojistik zinciri düzenini tekrar değerlendirmemiz lazım. Bu kadar inme, binme ve elleçlemeye gerek var mı?" diye konuştu.

Teknolojiyle Finike'deki 3 kilogram portakalın Keçiören'deki vatandaşın evine lojistikle ulaşabileceğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bir proje daha sundum arkadaşlara. Hafta sonu PTT Genel Müdürümüz ile de konuştuk. ePttAVM üzerinden bu ürünleri sunacağız. Kumluca'ya platform kuracaklar. Vatandaşın evine internetten siparişle meyve ve sebzesini ulaştırıyor olacağız. Türkiye çapında ePttAVM, vatandaşların evine bu süreçte ücretsiz ya da cüzi ücretlerle ürünleri hızlı, ucuz ve kaliteli şekilde taşıyacak."

Tanzim satış çadırında domatesin 3 lira, patlıcanın 4,5 lira, biberin 6 lira, soğan ve patatesin de 2'şer liradan satışa sunulduğuna dikkati çeken Pakdemirli, vatandaşın da bu fiyatlardan son derece memnun olduğunu vurguladı. Pakdemirli, "Şimdilik 'Çarşıdaki yangın sona ermiştir' diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, havaların ısınmasıyla domatesin pazarda da 2 liraya kadar ineceğine işaret ederek, "Soğan, patates düşük fiyatlarla satılacak. Vatandaşa destek olup, cüzdanındaki meyve sebze payını azaltmak için 4 gün içinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. İhtiyaç görüldüğü sürece diğer illerde de bu yapılır." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, satış işlemine de yardımcı olarak vatandaşlar için patlıcan tarttı. Tanzim satış çadırı yoğun ilgi görürken, uzun kuyruklar oluştu. Satıştan memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar, çadırın kurulmasıyla çevredeki marketlerde de fiyat düşüşleri görüldüğünü kaydetti.

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