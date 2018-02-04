İSTANBUL (AA) - TürkTraktör bünyesindeki markalardan Case IH, İzmir Agroexpo Fuarı'nda, verimliliği ve performansı artıran traktörleri ve zirai ekipmanlarının yanı sıra ilk defa tanıtımını yaptığı hizmetlerini de çiftçilerle buluşturuyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH, topraklarının yüzde 28,5'i tarım alanlarından oluşan İzmir'de düzenlenen Agroexpo Fuarı'nda, profesyonel ve üstün özellikli ürünlerinden Farmall C, JXB ve Maxxum Tier 4B seri ürünlerini sergiliyor.

Case IH, fuarda aynı zamanda ziyaretçileri çiftçilerin teknolojiden daha fazla yararlanarak işlerini geliştirmeleri için tasarlanan teknolojik çözümlerle de karşılıyor.





- Case IH Mobil Asistan





İzmir Agroexpo Fuarı'ndaki standında bu yıl çiftçilerin talepleri de dikkate alınarak geliştirilen Case IH Mobil Asistan uygulamasının da tanıtımı da yapılıyor.



Çiftçilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak üzere TürkTraktör ekiplerince tasarlanan Asistan ile başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatını daha verimli planlayabilmesine destek olunuyor.

Asistan'ı pratik bir şekilde cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar bulundukları bölgenin hava durumundan, sektörel haberlere ve tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye ulaşabiliyor.

Uygulama ile aynı zamanda çiftçiler hızlı ve kolay bir şekilde bulundukları konuma bağlı olarak en yakın servisten randevu da talep edebiliyor. Asistan aynı zamanda uygulama üzerinden sosyal medya paylaşımları yapılmasına da olanak tanıyor.





- En bilinçli traktör sürücüleri belli oldu!





Case IH tanıtım alanında aynı zamanda TürkTraktör'ün 2017 yılının sonunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı "Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi" ile ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor.

Bilinçsiz traktör sürüşünün ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğundan yola çıkarak başlatılan proje ile çiftçiler ve tüm traktör kullanıcılarına öncelikle güvenli sürüş bilinci aşılanması hedefleniyor.



Projenin ilk adımı olarak düzenlenen ve 9 hafta süren dijital yarışmaya toplamda 11 bin 500’den fazla kişi katıldı. Dijital ankette soruları yanıtlayan katılımcıların yüzde 90'ı traktör sahibi, yüzde 93'ü ise ehliyetli traktör kullanıcısıydı.

Dijital ankette en fazla yanlış yapılan soruların detayına bakıldığında ise trafik kuralları, zor arazi koşullarında ve ekipman kullanımında bilgi eksikliği olduğu tespit edildi. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55'i ortalamada 10 yılın üzerinde traktör kullanıcısı olmalarına rağmen güvenli sürüş eğitimi almak istediklerini de ifade etti.

Dijital anketle birlikte gerçekleştirilen dijital yarışmada ise en başarılı olan iller Konya, Ankara, Afyon, Denizli ve Çorum olarak sıralandı.



Projenin bundan sonraki aşaması için hazırlanan ve TürkTraktör çalışanlarının çocukları ile birlikte çekilen "Güvenli Sürüş Eğitimi" filmi de "www.bilincliciftci.com" internet adresinden izlenebilecek. Proje kapsamında aynı zamanda hem sahada hem de dijital ortamda güvenli sürüş eğitimleri verilecek.







