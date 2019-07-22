CaseCampus Girişimcilik Programı, 75 mezun daha verdi

İSTANBUL (AA) - Endeavor ve Akbank iş birliğiyle yürütülen CaseCampus Girişimcilik Programı, 6. dönemde 75 mezun daha verdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank iş ortaklığında Endeavor Derneği tarafından yürütülen genç girişimcilik programı CaseCampus, bu yıl Bootcamp formatında 4 gün süren yoğun içeriklerle düzenlendi. Bu dönem (6. dönem) programa dahil olan 75 üniversiteli ve yeni mezun genç ile birlikte CaseCampus, toplamda 432 mezun vermiş oldu.

Gençleri girişimci olma yolunda destekleyerek ülke ekonomisi için ürettikleri değeri artırmalarını hedefleyen bir girişimcilik öğrenim programı olan CaseCampus, girişimcilikle ilgilenen potansiyeli yüksek gençleri destekliyor.

Katılımcılar, program boyunca Türkiye'den son yıllarda çıkmış ve dünyaya açılmış başarılı girişimlerin vaka çalışmaları aracılığıyla şirketlerin büyüme aşamasında yaşadığı ikilemleri girişimcilik akademisyenleri önderliğinde inceleyip bu ikilemlere alternatif çözümler arıyor.

Bu yıl 14 Temmuz'da 4 günlük bir Bootcamp programı formatında gerçekleşen program boyunca katılımcılar, girişimci düşünce yapısına yönelik atölyeler ve eğitimlerle girişim dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Program, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen öğrencileri ve genç mezunları yenilikçi bir öğrenim ve networking ortamında başarılı Endeavor girişimcileriyle buluşturuyor.

Mezunların 60'ı program süresince ya da sonrasında kendi girişimini başlatarak CaseCampus ile girişimcilik yolunda ilk adımlarını attı. Bu girişimciler, ayrıca yine Endeavor ve Akbank tarafından yürütülen farklı programlarla da desteklenmeye devam ediyor.





- CaseCampus Bootcamp, Türkiye'nin farklı illerinden birçok parlak genci ağırladı





Verilen bilgiye göre, Türkiye’nin tüm şehirlerinden üniversite lisans öğrencileri ve son 5 yılda mezun olmuş kişilere ücretsiz olarak sunulan programa başvurular casecampus.org sitesi üzerinden alındı.

Gelen 600 başvuru titizlikle değerlendirildi ve 75 finalist, CaseCampus Fellow’u olarak programa katılmaya hak kazandı. Katılımcıların üçte ikisi İstanbul’dan, üçte biri ise aralarında Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Konya ve Aksaray gibi illerin de bulunduğu Türkiye’nin farklı bölgelerinden programa dahil oldu.



CaseCampus 2019 programına mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler öğrencilerinin ilgisi büyük oldu. Katılımcıların yüzde 37’sini mühendislik bölümleri, yüzde 47’sini iktisadi ve idari bilimler bölümleri, yüzde 16'sını da başka bölümlerden gelen öğrenciler oluşturdu.

Program, 11 Temmuz'da program açılışında fikirden iş modeline geçiş aşamalarına odaklanan egzersizlerle başladı. 4 günlük süreç boyunca Başak Taşpınar Özdeğim (Armut), Efecan Erdur (Kolay IK), Civan Batuhan Orhan (Kolektif House), Melis Güçtaş (Modacruz) ve Tarkan Anlar (Scotty) gibi Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ile söyleşiler düzenlendi. iyzico COO’su Orkun Saitoğlu ve Keiretsu Forum’dan Emir Uzunoğlu’nun da katılımcılar arasında yer aldığı programda ayrıca eski dönemlerden mezun olup kendi işlerini kuran Burak Sönmez (Glocalzone), Erdem Lafcı (The Apps) ve Serkan Türkoğlu da (Tarifebilir) bir panel ile programa katıldı. 4 gün sonunda programı başarıyla tamamlayan fellow'lar katılım belgelerini almaya hak kazandı.



Programın temel misyonu olan girişimci düşünme yapısını güçlendirmek adına ayrıca Kolektif House'a bir gezi düzenlendi. Program boyunca katılımcılar, networking etkinlikleriyle kendi aralarında da bolca görüşerek potansiyel iş birliklerinin temellerini attı.



Mezun olmaya hak kazanan fellow'lar, Akbank ve Endeavor Derneği’nin inisiyatifiyle, program sonrasında girişim ekosistemindeki start up'lar, yatırımcı kurumlar, Akbank ve diğer temsilcilerde staj ve iş fırsatlarına yönelik olarak değerlendirmeye alınıyor.

Bunun yanı sıra kendi girişimini kurmuş olan mezunlar, 2019 sonbahar döneminde uygulanacak yoğun mentorluk ve eğitim programı StartupCampus için de değerlendirmeye alınacak.





