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ÇASGEM'den Sudanlı heyete eğitim

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde, 30 kişiden oluşan Sudanlı heyete "Türkiye'de Çalışma Hayatı ve İstihdam Politikaları" eğitimi veriliyor

ÇASGEM'den Sudanlı heyete eğitim
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ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde (ÇASGEM), Sudan'dan gelen heyete "Türkiye'de Çalışma Hayatı ve İstihdam Politikaları" eğitimi veriliyor.

ÇASGEM, Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak 30 kişiden oluşan Sudanlı heyete yönelik bugün başlayan ve dört gün sürecek "Türkiye'de Çalışma Hayatı ve İstihdam Politikaları" eğitim programı düzenlendi.

ÇASGEM'in tecrübe ve birikiminin aktarılması amacıyla düzenlenen eğitimde, uzmanlarca çeşitli sunumlar yapılacak, ayrıca Ankara Sanayi Odası ve Keçiören İş Kulubüne çalışma ziyareti gerçekleştirilecek.

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Çalışma Hayatı Ve İstihdam PolitikalarıÇASGEMSudan Heyeti
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