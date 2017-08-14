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Cassini Satürn'e en yakın geçişini yaptı

NASA'nın keşif uydusu Cassini, Satürn'ün yörüngesinde son 5 turunun ilkinde gezegenin atmosferine teğet geçti.

Cassini Satürn'e en yakın geçişini yaptı

ANKARA (AA) - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini, 20 yıllık görevinin son evresinde gezegene daha önce olmadığı kadar yaklaştı.

BBC'nin haberine göre, Satürn görevinin son evresine 10 Ağustos'ta başlayan Cassini, gezegenin atmosferi ile halkaları arasındaki 2 bin kilometrelik bölgeden geçişinde, gezegenin atmosferiyle temas etti.

Satürn'ün üst atmosferindeki bulutlara bin 600 kilometre kadar yaklaşan Cassini, gezegene bugüne kadarki en yakın geçişini gerçekleştirdi. Son beş turunun ilkinde yaptığı bu geçiş sayesinde Cassini, gezegenin üst atmosferinin dışında doğrudan gaz örnekleri toplayabilecek.

Bu arada, keşif uydusunun atmosferde daha derinlere dalması nedeniyle yavaşlayabileceği ancak itici gücü kullanılarak yeniden eski dengesini sağlayabileceği bildirildi. Bilim adamları, Cassini'nin son 4 geçişinde Satürn'ün atmosferinde daha da derinlere inebileceğini umuyor.

Satürn'ün uydularıyla çarpışmasın diye kendini imha edecek

Diğer yandan, 20 yıldır uzayda bulunan, yakıtı oldukça azalan Cassini'nin, yaşamı destekleme ihtimali olan Satürn'ün uyduları Titan ve Enceladus ile çarpışma ihtimali bulunuyor.

Son 4 turun her birinde Satürn'ün atmosferinde daha da derinlere inecek Cassini, 15 Eylül'de nihai dalışını yaparak gezegenin atmosferinde kendini imha edecek.

Uzaya NASA, Avrupa ve İtalya Uzay Ajansı'nın ortaklığında 1997 yılında fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004 yılından bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Uydu, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde gezegen ile halkaları arasındaki yaklaşık 2 bin kilometre genişliğindeki bölgede faaliyet gösteriyor.

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