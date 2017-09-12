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Cassini'den Titan'a "elveda öpücüğü"

- Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'dan son geçişini yaptı

Cassini'den Titan'a

ANKARA (AA) - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'dan son kez geçti.

NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini'nin 15 Eylül'de Satürn'ün yüzeyine doğru yapacağı ve keşif misyonunu noktalayacak nihai dalış öncesinde dün Titan'a yaklaşık 119 kilometre yaklaştığı son bir geçiş yaptığı bildirildi.

Bilim adamları, söz konusu yaklaşmanın yarattığı kütle çekiminin Cassini'nin Satürn'e yapacağı son manevra için ihtiyaç duyulan yönlendirmeyi sağladığını belirtti. Cassini'nin Titan'la yakınlaşmasıyla Satürn yörüngesindeki hareketinin yavaşladığı ve gezegene doğru alçalmaya başladığı kaydedildi.

- "Elveda öpücüğü"

Cassini, sonraki adımda Satürn ile halkaları arasındaki bölgeye nihai bir dalış yapacak. Ardından, buradan Dünya'ya son görüntülerini gönderdikten sonra gezegen atmosferinde yanarak yok olacak. NASA'daki misyon planlayıcıları, bu yüzden, keşif aracının Titan'la son yakınlaşmasını "elveda öpücüğü" olarak nitelendiriyor.

Cassini, Satürn yörüngesindeki 13 yıllık keşif faaliyeti boyunca Titan'dan yüzerlerce kez geçti. Bunlardan 127'si doğrudan uydunun kendisini incelemeye yönelik manevralardı.

Uzaya 1997'de fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004'ten bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyeti yürütüyor. Uzay aracı, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde, nisan ayından bu yana gezegen ile halkaları arasındaki haftalık turlar halinde 21 dalış yaptı. Cassini, 15 Eylül'de sonuçlanacak 22. dalışının ardından Satürn'ün atmosferinde yok olarak misyonunu tamamlayacak.

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Amerikan Havacılık Ve Uzay Dairesi (NASA)CassiniSatürnTitan
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