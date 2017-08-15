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Çatak Kanyonu "tabiat anıtı" ilan edildi

- Sinop'un Türkeli ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken kanyon, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "tabiat anıtı" olarak tescilledi

Çatak Kanyonu

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Çatak Kanyonu "tabiat anıtı" ilan edildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, kanyonun turizme kazandırılması noktasında uzun süredir girişimleri olduğunu belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun geçen günlerde kente yaptığı ziyarette kanyonun tabiat anıtı ilan edilmesini öngören belgeyi imzaladığını bildiren Maviş, şunları kaydetti:

"Türkeli ilçemizin uğrak noktalarından olan ve her geçen gün ziyaretçi sayısında önemli artışın yaşandığı, 4 kilometre uzunluğundaki Çatak Kanyonu, bakanlık tarafından tescillenerek hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu bölgenin ihtiyacı olan iyileştirme ve güzelleştirmeleri gerçekleştirecektir. Gerekli tanıtım çalışmalarının da yapılmasının ardından bölgeye çok daha fazla ziyaretçi geleceğini tahmin ediyoruz. Hayırlı olsun."

Kanyonun tabiat anıtı olarak tescilinin kentin turizmi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Maviş, Sinoplular adına Bakan Eroğlu'na teşekkür etti.

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım MavişÇatak KanyonuOrman Ve Su Işleri BakanlığıTabiat Anıtı
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