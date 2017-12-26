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Çatayev'in Türk diplomatik misyonlara saldırı planladığı ortaya çıktı

- Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı ve 21 Kasım'da Gürcistan'daki terör operasyonunda ölü ele geçirilen Çatayev'in, Türkiye ve Gürcistan'daki diplomatik misyonlara saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi

Çatayev'in Türk diplomatik misyonlara saldırı planladığı ortaya çıktı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Güvenlik İdaresi, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen, terör operasyonunda öldürülen Ahmet Çatayev ve suç ortaklarının, Türkiye ve Gürcistan'da diplomatik misyonlara yönelik terör saldırısı planladığının ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Gürcistan Güvenlik İdaresi Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Nino Giorgibiani, Çatayev'in ölü ele geçirildiği, başkent Tiflis'te 21 Kasım'da düzenlenen ve 22 saat süren terör operasyonunun detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Giorgibiani, operasyonda, Çatayev'e ait bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazların ele geçirildiğini belirterek "Kayıtlara göre Ahmet Çatayev ve ortaklarının, Gürcistan ve Türkiye'de diplomatik temsilciliklere terör saldırısı planladığı öğrenildi." dedi.

Çatayev'le bağlantılı olduğu tespit edilen Gürcistan vatandaşları Zurab Gornakaşvili, Ruslan Aldamov, Ramaz Margoşvili, Badur Çopanaşvili ve Temirlan Maçalikaşvili'nin bugün Gürcistan'ın çeşitli yerlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı da kaydedildi.

Giorgobiani, 21 Kasım'daki terör operasyonunda öldürülen ve gözaltına alınanların kimliklerini de açıkladı.

Rus vatandaşları İbrahim Adaşev ile Aslambeg Soltakhmadov'un operasyonda ölü ele geçirildiğini belirten Giorgobiani, Rus vatandaşı Şoaip Borzieyv'in de gözaltına alındığını ifade etti.


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Gürcistan'daki Terör OperasyonuTerörist Ahmet Çatayev Türkiye Ve Gürcistan'da Terör Eylemi Planlıyordu
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