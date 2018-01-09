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Çatı katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

ISPARTA (AA) - Isparta'da çatı katından düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yedişehitler Mahalllesi Deregüme Caddesi'nde üç katlı binanın çatı katındaki evinden bitişik binanın çatı katına...

Çatı katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

ISPARTA (AA) - Isparta'da çatı katından düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yedişehitler Mahalllesi Deregüme Caddesi'nde üç katlı binanın çatı katındaki evinden bitişik binanın çatı katına eşya taşımaya çalışan Şerife Çakar (25) ayağının kayması sonucu zemine düştü.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Çakar ve karnındaki 6 aylık bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çakar'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.




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