Çatıdan düşen kar 2 otomobile zarar verdi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, çatıda biriken kar kütlesinin düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Van Caddesi'nde bulunan iş merkezinin çatısından, seyir halinde bulunan otomobilin üzerine kar kütlesi düştü. Hasar gören araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Caddesi'nde de çatıda biriken kar kütlesinin isabet ettiği park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Vatandaşlardan Ahmet Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde oturduğu sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı kaçtıklarını söyledi.

Dışarı çıktığında park halindeki otomobilin üzerine kar kütlesinin düştüğünü gördüklerini ifade eden Dündar, "Şans eseri otomobilde kimse yoktu. Yoldan geçen birileri olsaydı can kaybı bile olabilirdi." dedi.