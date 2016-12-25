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Çatıdan düşen kar kütlesi çocuğu hastanelik etti

- Ağrı'da 5 katlı bir alışveriş merkezinin çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan çocuk ağır yaralandı

Çatıdan düşen kar kütlesi çocuğu hastanelik etti

AĞRI (AA) - Ağrı'da, bir alışveriş merkezinin çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan çocuk, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi İşletme Sokak'ta bir çocuğun üzerine 5 katlı bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla kar kütlesinin altından çıkarılarak Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, üzerinden kimlik bulunmayan 9-10 yaşlarındaki Suriyeli olduğu tahmin edilen çocuğun yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

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AğrıKar KütlesiKar YağışıYaralanma
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