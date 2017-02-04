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Çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü

TRABZON (AA) - Trabzon'da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.Arsin ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki tek katlı evin çatısında biriken kar, Safiye Şahin'in (63) üzerine düştü.Yalnız yaşayan...

Çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü

TRABZON (AA) - Trabzon'da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Arsin ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki tek katlı evin çatısında biriken kar, Safiye Şahin'in (63) üzerine düştü.

Yalnız yaşayan kadından bir süre haber alamayan komşuları, şüphelenerek Şahin'in de evinin bulunduğu sokakta çatıdan düşen yaklaşık 40 santimetrelik kar birikintisinde arama yaptı.

Şahin'i kar altında bulan komşuları, sağlık ekiplerine ve jandarmaya bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


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