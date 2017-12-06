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Çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi, evinin çatısında bulunan karları temizlemek isterken düşerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ense köyü muhtarı Ergin Altunkaya (42), uydu anteninde biriken karları temizlemek...

Çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi, evinin çatısında bulunan karları temizlemek isterken düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ense köyü muhtarı Ergin Altunkaya (42), uydu anteninde biriken karları temizlemek için 3 katlı evinin çatısına çıktı.

Dengesini kaybederek zemine düşen Altunkaya, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Altunkaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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