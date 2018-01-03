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Çatışmalardan kaçan Kamerunlular Nijerya'ya sığındı

- Geçen aydan bu yana yaklaşık 15 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Çatışmalardan kaçan Kamerunlular Nijerya'ya sığındı

ABUJA (AA) - Kamerun'un Nijerya sınırındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 15 bin kişi Nijerya'ya sığındı.

Nijerya Göçmenlik Kurumu verilerine göre, geçen aydan bu yana yaklaşık 15 bin Kamerunlu, Nijerya'nın Kamerun sınırındaki Cross River eyaletine kaçmak zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışan kurum, geçen ay Cross River eyaletine göç eden 7 bin 204 Kamerunlunun kaydının yapıldığını açıkladı.

Kamerun'un batısındaki İngilizce konuşulan bölgeden kaçanların sayısı son iki haftada 6 bine ulaşırken 2 bin kişinin sınırda mahsur kaldığı kaydedildi.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Kamerunlular, eyaletin Etung, Ikom, Boki, Obanliku, Obudu ve Akamkpa bölgelerindeki kamplarda zor koşullarda yaşıyor.

Gıda ve su temini başta olmak üzere Kamerunlu göçmenler, acil sağlık desteğine ve barınağa ihtiyaç duyuyor.

Kamerun hükümeti, krizin ve güvenlik sorunlarının yaşandığı Anglofon bölgesinde sıkı önlemler alacağını duyurmuştu. İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarında federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
KamerunNijerya
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