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Çavdır Söğüt 2 Barajı su tutmaya başladı

- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Barajda depolanacak suyla 8 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır"

Çavdır Söğüt 2 Barajı su tutmaya başladı
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BURDUR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, 8 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması amacıyla yaptığı Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı su tutmaya başladı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, kurumlarının su ve toprak kaynaklarından yararlanıp, zararlarından korunmak amacıyla özveriyle çalışarak, ülke ekonomisi ve sosyal hayata büyük hizmetleri olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Burdur'un Çavdır ilçesindeki çiftçilerin yüzünü güldürecek ve ilçenin ekonomisine katkı sağlayacak baraj inşa ettiklerini bildiren Aydın, Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanarak, su tutulduğunu vurguladı.

- 2 milyon 700 bin lira gelir hedefi

Genel Müdür Aydın, şunları kaydetti:

"Burdur Çavdır Söğüt 2 Barajı ve sulaması kapsamında barajda depolanacak suyla 8 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Barajın temelden yüksekliği 43 metre ve 2,54 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte tarımsal üretimin arttırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle tarımsal sulama imkanlarının arttırılması bölge için büyük önem arz etmektedir. Çavdır Söğüt 2 Barajının ve sulama şebekesinin de tamamlaması ile 2019 fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 bin lira gelir artışı elde edilmesini hedefliyoruz."

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Burdur Çavdır Söğüt 2 BarajıDSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
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