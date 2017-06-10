Çavuşoğlu-Al Halife ortak basın toplantısı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak Katar sorununun çözülmesi için yapıcı çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabulünün ardından Çavuşoğlu ile Al Halife basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, görüşmede, Körfez bölgesinde Katar ile yaşanan sorunun değerlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaşanan sorundan duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için bölgede ve dünyada birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, sorunun kardeşlik hukuku içinde çözülmesi içinde çalıştıklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü biz Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimiz olarak görüyoruz. Körfez bölgesine yönelik tehditleri kendimize yönelik tehdit olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye kardeş ülkeler arasında ayrım yapmamıştır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tehditlerin üstesinden gelebilmek için birlik, beraberlik ve kardeşliğin çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye bölgede kardeşliğin tesisi için bugüne kadar çaba sarf etmiştir. Kardeş ülkeler arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için geçtiğimiz yıllarda Katar'da bir üs kurulmasına karar verilmiştir. Esasen Katar'la geçtiğimiz yıllarda imzalanan bazı anlaşmaların TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmaları uzun süredir devam eden hukuki süreci nihayete erdiren rutin bir işlemdir. Oturumda başka ülkelerle imzalanan anlaşmalar da imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan basında öne çıkarılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlandırılmasına dair anlaşma 2014'ten bu yana devam eden bir sürecin parçasıdır. Söz edilen anlaşma esasen Aralık 2014 yılında imzalanmış ve Haziran 2015'te yürürlüğe girmiş olan askeri çerçeve anlaşmasının konuşlanmaya ilişkin bölümlerinin uygulanmasını düzenlemektedir."

Bakan Çavuşoğlu, bu uygulama anlaşmasının da Nisan 2015'te imzalandığını söyledi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nun mayısta bu anlaşmaları onaylayıp Genel Kurul'a gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. Bu anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. Bu süreç başladığında da zaten Körfez içinde buna benzer sorunlar da yaşanmamıştır. Sonuç olarak Türkiye olarak Körfez bölgesinde Müslüman ülkeler arasında bu tür sorunların yaşanmamasını arzu ederiz, isteriz. Var olan bu sorunun da özellikle bayramdan önce barışçıl şekilde, diyalog yoluyla çözülmesini isteriz. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonraki süreçte de kendisine düşen rolü oynamaya devam edecektir ve bu sürece katkı sağlayacaktır."