Çavuşoğlu-Asıf ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlara yardımla ilgili "İslam dünyasının bu anlamda tam duyarlı olduğunu söyleyemeyiz. Birbiri aleyhine kullanmak için lobi firmalarına milyarlarca dolar harcayan ülkeler, bu paranın yüzde onunu, zor şartlar altında yaşayan ümmete harcasa bu insanların acıları diner." dedi.

Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Resmi Konut'taki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Myanmar'a yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Arakan sorununa kalıcı çözüm bulmak için çabaladıklarını ve uluslararası camia ile de görüştüklerini söyleyerek, hem Myanmar'da yaşayan hem de Bangladeş'e geçmek durumunda kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardımlarımları ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

"TİKA, Kızılay, AFAD ve tüm insani kuruluşlarımız Bangladeş'teki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırıyor." diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bölgeye yaptıkları ziyarette insanların orada zor şartlarda yaşadıklarını gördüklerini aktardı.

Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanlara kapılarını açan Bangladeş'e teşekkür etti.

İnsani yardımları Bangladeş'e de destek olsun diye bu ülkeden (Bangladeş) alıp yardıma muhtaçlara ulaştırdıklarını belirten Çavuşoğlu, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların insanca yaşaması için çadır kentler kurmak istediklerini bildirdi.

Arakanlı Müslümanlara Azerbaycan, Katar, İran ve Kazakistan gibi ülkelerin destek verdiğinin altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, "İslam dünyasının bu anlamda tam duyarlı olduğunu söyleyemeyiz. Birbiri aleyhine kullanmak için lobi firmalarına milyarlarca dolar harcayan ülkeler, bu paranın yüzde onunu, zor şartlar altında yaşayan ümmete harcasa bu insanların acıları diner." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "kardeş" Pakistan ve halkınının bu konuda duyarlılık gösterdiğini gördüklerine işaret etti.

Bir gazetecinin Afganistan sorununa ilişkin sorusuna Çavuşoğlu, Pakistan'ın Afganistan'a komşu ülke olarak rolünü önemsediklerini belirterek, "Pakistan, terörle uzun yıllar mücadele etti ve başarılı oldu. Afganistan sorunuyla ilgili Pakistan'ın oynayacağı rol gerçekten önemli." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan-Türkiye-Pakistan arasında, terörle mücadele, güvenlik ve siyasi konuların ele alınacağı bir üçlü zirve gerçekleştirileceğini ifade etti.

Terörle mücadelenin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu mücadelede başarının kalıcı olabilmesi için siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

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