Çavuşoğlu Brüksel'de (1)

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'da düzenlenen terörle mücadele oturumunda, "NATO'dan beklentilerimizi ve müttefiklerimizden beklentileri, bugüne kadar yapılan yanlışlar ışığında net bir şekilde vurguladık." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantı marjında farklı konularda oturumlar düzenlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, özellikle terörle mücadele konusunda düzenlenen oturumun önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, "NATO'dan beklentilerimizi ve müttefiklerimizden beklentileri, bugüne kadar yapılan yanlışlar ışığında net bir şekilde vurguladık." diye konuştu.

- "YPG konusunda hassasiyetimizi dile getirdik"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dün akşamki görüşmesinin ardından bu sabah beraberlerindeki heyetlerle resmi görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu görüşmede de yine YPG konusunda hassasiyetimizi ve Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanımıza verdiği sözün tutulmasını vurguladık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Tillerson'la görüşmesinde ayrıca bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamayı planladığı Kudüs kararını da ele aldıklarına dikkati çekerek, "Kararın ne kadar yanlış bir karar olduğunu, geri dönülmez sonuçların olabileceğini ve bölgeye istikrar, barış getirmeyeceğini, tam tersi kaosa yol açabileceğini bir kere daha vurguladık." diye konuştu.

ABD-Türkiye arasındaki vize serbestisi konusunda ortak çalışma grubu oluşturulmasında hemfikir olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun hayata geçirilmesiyle birlikte vize konusunda normale, eski günlere dönme konusunda Amerika'nın bir iradesi olduğunu gördük. Biz zaten başından beri karşıydık. Biz, ABD'nin attığı adımlara karşılık verdik." değerlendirmesinde bulundu.

- Çavuşoğlu'nun yoğun ikili diplomasi trafiği

Genel oturumların dışında birçok dışişleri bakanıyla ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, Stoltenberg'le NATO-Türkiye ilişkileri ve Norveç'teki NATO tatbikatında meydana gelen skandal, yürütülen soruşturmada gelinen aşama ve elde edilen bilgiler hakkında konuştuklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le de ikili görüşme yaptıklarını belirterek, Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşmesi için bundan sonra hangi adımların atılabileceğini konuştuklarını, Gabriel'in kendisini Almanya'ya davet ettiğini söyledi.

Polonya ve Romanya ile geleneksel hale gelen üçlü toplantılarını da gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'la ikili görüşmesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine ilişkin hazırlıklar ve bazı diğer meseleleri "dostane" bir ortamda görüştüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmeler gerçekleştirdiği diğer mevkidaşları arasında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide'nin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

(Sürecek)



