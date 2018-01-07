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Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Zaharieva ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı...

Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Zaharieva ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla düzenlenen "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin açılışı dolayısıyla İstanbul'a gelen Zaharieva ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Komşumuz Bulgaristan'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüşmemizde, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerindeki güncel gelişmelerin yanı sıra, ortak gündemimizdeki bölgesel konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Ekaterina ZahrievaDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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