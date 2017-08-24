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Çavuşoğlu, Bursalı STK temsilcilerini kabul etti

- Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye koyduğu vizyon, iddia ve tezlerin büyüklüğünden mütevellittir"

Çavuşoğlu, Bursalı STK temsilcilerini kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye koyduğu vizyon, iddia ve tezlerin büyüklüğünden mütevellittir." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile ilçede faaliyet gösteren 50 sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında kabul etti.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberliğin çok önem taşıdığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin her yönden kara propaganda yürütülmek suretiyle saldırı altına olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, AK Parti’nin kaderi ile Türkiye'nin kaderinin örtüştüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, buradaki saldırıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında gerçekleşmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye koyduğu vizyon, iddia ve tezlerin büyüklüğünden mütevellittir. Eğer siz, bundan yüz yıl önce yapılamayanların bugün tekrardan yapılmaya kalkıldığı bir dönemden geçerken, vizyonunuzu, iddianızı bir şekilde ortaya koyuyorsanız ve bunu yaparken de adaletli bir sistem isteyerek Türkiye'nin etkin ve güçlü bir ülke olarak bu bölgede kendisine rol biçilen değil, rol alan bir ülke olmak istiyorsanız bu saldırılarla karşı karşıya kalmanız mukadderatınızdır."

Her dönem, Türkiye ve çevre coğrafya üzerinde çeşitli planlar kurulduğuna ve bundan sonra da kurulmaya devam edeceğine işaret eden Çavuşoğlu, bu planları kavramak ve yapılmak istenenlerin perde arkasındakini görmeye çalışmanın, Türk milletinin feraset ve basiretinin bir gereği olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk halkının şimdiye kadarki oyunları gördüğünü ve yapılmak istenenleri bertaraf ettiğini belirterek "Gelinen noktada eğer bir siyasi parti, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olacaksa olsun' noktasına savrulmuşsa, o artık siyasi parti olmaktan çıkmıştır. O partinin, Türkiye ile ilgili proje ve gelecek iddiası da olmaz. Burada esas olan, 'Türkiye kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım' ilkesi. AK Parti hükümetinin çıkış noktası bu ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kabul, konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.

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