Çavuşoğlu-Caferi ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile Başika'daki kamp konusunun samimi bir şekilde ele alındığını belirterek "Başika, Irak'ın toprak ve sınır bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere gittiği Irak'ta, Dışişleri Bakanı Caferi ile bakanlıkta düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bağdat ve Erbil arasındaki görüşmeleri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil arasındaki tüm sorunların Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde, karşılık diyalog ve anlayışla çözülmesini umut ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Erbil'in Irak anayasasında yer alan haklarının sağlanması ve verilmesinin önemli olduğunun altını çizerek Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) desteklediğini ve DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede de Peşmerge güçlerini eğittiğini ve donattığını anımsattı.

"Fakat Erbil'in attığı yanlış adımların da ne kadar yanlış olduğunu kendilerine de söyledik." diyen Çavuşoğlu, Kerkük'te Irak anayasasına karşı bir şekilde durum yaratarak resmi kurumlara bölgesel yönetim bayraklarının çekilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, aynı şekilde referandum kararının da yanlış olduğunu ifade ettiklerini ve Erbil ziyaretinde bunun tekrar söyleneceğini dile getirerek "Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi konusunda üzerimize düşeni biz de yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle iki taraftan da talep gelirse görevimizi, rolümüzü en iyi şekilde, yapıcı bir şekilde oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Başika ile ilgili kararı beraber vereceğiz"

Türkiye'nin Başika'daki üssü ve Musul'a yapılacak yardımlar hakkında yöneltilen soruya Çavuşoğlu, "Başika konusunu da kardeşim Caferi ile açık ve samimi bir şekilde değerlendirdik. Başika, Irak'ın toprak ve sınır bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı." cevabını verdi.

Çavuşoğlu, Başika'daki üste terör örgütü DEAŞ'a karış Irak'ın "öz evlatlarının" eğitildiğinin altını çizerek Türkiye'nin bu kamptaki mevcudiyeti sayesinde 700'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin Musul operasyonuna da katkı sağlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, üssün şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevleri yerine getirdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Başika üssünün Irak'ın iç siyasetinde yarattığı hassasiyetin farkında olduklarına işaret ederek "Sayın Başbakanımız Yıldırım'ın ziyaretinde de yine ortak deklarasyonda da vurgulandığı gibi 'Başika kampının fonksiyonu, stratejisi ve geleceğiyle ilgili kararı beraber vereceğiz' dedik." ifadesini kullandı.

Ayrıca Çavuşoğlu, bu konudaki özel temsilcilerin de teknik görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.



- PKK, Irak ve Türkiye'nin ortak düşmanı

Türkiye'nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde Irak'tan beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Hem DEAŞ hem de PKK Türkiye'nin ve Irak'ın ortak düşmanıdır. Keza diğer terör örgütleri de. Gerçek anlamda Irak'ın istikrar ve huzura kavuşabilmesi için bu terör örgütlerinden kurtulması lazım. Biraz önce de vurguladığım gibi bu konularda Türkiye Irak'ın en büyük destekçisi olacaktır. Ortak stratejilerle ve birlikte hareket ederek Irak'ı bu terör belasından, terör örgütlerinden kurtarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, gelecek süreçte Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda Iraklı ve Türk iş adamlarını bir araya getirecekleri bir iş forumu düzenlemeyi öngördüklerini ifade ederek bu tür görüşmelerin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çok faydalı olduğunu söyledi.

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ile iş konseyi gibi mekanizmaların da daha düzenli ve aktif şekilde işletilmesi yönündeki temennilerini dile getiren Çavuşoğlu, "Musul başta olmak üzere tüm şehirlerin yeniden imarı konusunda katkı vereceğiz. İş adamlarımızı da bu bölgelerde yatırım yapması için teşvik edeceğiz." dedi. Irak yönetimine Türk iş adamlarına verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, arada bazı sorunlar olsa da bunların hep birlikte aşılabileceğini kaydetti.

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