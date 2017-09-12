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Çavuşoğlu Çinli yıldız Will Liu'yu kabul etti

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli oyuncu ve yapımcı Will Liu ile turizm ve Türkiye'nin tanıtımı konularını ele aldı

Çavuşoğlu Çinli yıldız Will Liu'yu kabul etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in tanınmış yapımcı ve oyuncularından Will Liu ile bir araya gelerek Türkiye'nin 3 milyon Çinli turisti ağırlama hedefini ve Türkiye'nin Çin'de tanıtımı konularını görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Çin'in en tanınan yapımcı ve oyuncularından Will Liu, eşi ve ekibini kabul ederek Türkiye'nin tanıtımına yönelik projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynaklar, görüşmenin Bakan Çavuşoğlu'nun geçen ay Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı ortak basın toplantısında dile getirdiği, 3 milyon Çinli turistin Türkiye'de ağırlanması hedefi çerçevesinde Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Görüşmede, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de hazır bulundu.

Haftada 75 milyon izleyicisiyle Çin'de reyting rekorları kıran TV programı "Baba Nereye?"nin başrol oyuncusu Will Liu, ailesi ve 11 kişilik ekibiyle Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor. Ziyaretin ardından, "Baba Nereye?" adlı programın Türkiye'de de çekilmesi bekleniyor.

Will Liu'nun Türkiye ziyareti Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kültürel diplomasi faaliyetleri bağlamında düzenlendi.


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Anahtar Kelimeler:
çinDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluTurizmWill Liu
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