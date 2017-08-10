Çavuşoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Harem-i Şerif'in, Müslümanların en önemli üçüncü makamı olduğunu belirterek, "Filistin'in gözüne çöp batsa, bizim kalbimize hançer saplanır. Tabii burada en önemli sorun, Türkiye'de var olan bu farkındalığın, bütün bir İslam coğrafyasında ve Müslüman ülkelerde aynı seviyede olması gerektiği ama ne yazık ki bu durumda bunun böyle olmadığını görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Konuşmasına "Evinize hoş geldiniz" diyerek başlayan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, Filistin ile olan kardeşlik hukukunun tarihi, kültürel ve inanç temelli derin köklere dayandığını belirterek, bu anlayış ve inançla Filistin ile olan ilişkileri bundan sonraki süreçte de devam ettirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Filistin sorununa dünya genelinde farkındalık oluşturmak ve yaşanan olaylar karşısında sadece Türkiye'de değil, İslam coğrafyasında ve uluslararası platformda da gerekli desteği her daim güçlü bir şekilde vermeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu bağlamda özellikle son dönemde yaşanan hadiseleri nazara aldığımızda Harem-i Şerif'te, Mescid-i Aksa'da emin olun bizim de yüreğimiz dağlandı. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere hepimiz bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında en üst perdeden tepkimizi dile getirdik." diye konuştu.

- "Harem-i Şerif, Müslümanların en önemli üçüncü makamı"

Çavuşoğlu, hem Harem-i Şerif özelinde hem de Filistin'de maruz bırakılan haksızlıklar ve hukuksuzluklar ve estirilen terör karşısında Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve yapacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Harem-i Şerif, Müslümanların en önemli üçüncü makamı. Filistin'in gözüne çöp batsa, bizim kalbimize hançer saplanır. Tabi burada en önemli sorun, Türkiye'de var olan bu farkındalığın bütün bir İslam coğrafyasında ve Müslüman ülkelerde de aynı seviyede olması gerektiği ama ne yazık ki bu durumda bunun böyle olmadığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm Müslüman ülkeler, Filistin'i, Harem-i Şerif'i inancımızdan mütevellit olması gerektiği yerde ve hassasiyetle ele alınması gerekir."

Görev alanındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Medeniyetler İttifakı Projesi kapsamında, Filistin davası ve Filistin üzerinde çok önemli iş birliği çalışmalarının yapılacağına işaret eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar TİKA'mızın oradaki çalışmaları gerçekten önemli. Bundan sonraki süreçte de bölgeye ilişkin çalışmalarımızı daha da arttırmak hedefindeyiz. Özellikle Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüz, bizim Türkiye dışındaki çalışanlarımız vasıtasıyla sadece Türkiye üzerinde değil, bu coğrafya ile ilgili de farkındalık oluşturacak kapasite sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İlişkileri bütün alanlarda geliştirmeye çalışıyoruz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa da, ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistinliler olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin bu denli gelişmesi ve güçlenmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye'yi "ağabey" olarak gördüklerini belirten Mustafa, "Bu ilişkileri bütün alanlarda geliştirmeye ve genişletmeye çalışıyoruz. Çok şükür bütün alanlarda ilişkilerimizin geliştiğini ve güçlendiğini görüyoruz. Eminiz ki, sizin de görev süreniz boyunca bu ilişkiler daha da güçlenecektir." dedi.







