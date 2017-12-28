Çavuşoğlu - Kono ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bize en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesi Japonya'ydı." dedi

Bakan Çavuşoğlu ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Kono'nun ilk defa Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu ve kendisini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Japonya'nın ve Kono'nun bölgeye ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bölgeye yaptığı ziyaretin de faydalı bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Bölge konularında, Suriye konusunda, insani konularda bundan sonraki süreçte Japonya ile daha yakın bir iş birliği içinde olacağımızı söylemek isterim." dedi.

Japonya'nın en çok önem verdiği ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 1890 yılındaki Ertuğrul Fırkateyni kazasının iki ülke arasındaki dostluğun başlangıcı olduğunu, bugün de iki halk arasında büyük bir saygı ve dayanışma olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin 2013 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyinde ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin haziran ayında Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyaretten 6 ay sonra Japon mevkidaşının Türkiye'ye yaptığı ziyaretin önemli olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan düzeyindeki ziyaretlerin yanı sıra bakanlık ve kurumlar arasındaki istişare toplantılarının da düzenli bir şekilde yapılacağını belirterek, "Ocak ayında güvenlik konusunda istişarelerimiz olacak, sektörel bazda istişarelerimiz olacak. Müzakere ettiğimiz EPA (Ekonomik Ortaklık Anlaşması) dahil diğer anlaşmaların müzakeresini tamamlayıp önümüzdeki süreçte imzalamak istiyoruz." dedi.

İki ülkenin yatırım ve finans konularındaki işbirliğinin takdire şayan olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Japon firmalarının Türkiye'de yatırımını artırmak istiyoruz. Aynı şekilde Japon ve Türkiye'deki ortaklıklarının bugün Kazakistan'da ve Türkmenistan'da olduğu gibi Afrika'da ve diğer ülkelerde de kurulmasını teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasına ilişkin sürecin tamamlanmakta olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte inşallah bu üniversiteyi birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Sinop Nükleer Santral Projesi'nin hayata geçmesi için yapılan çalışmaları da değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "2018'de önemli somut adımlar atacağımızı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Japonya, Türkiye'ye 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güçlü destek verdi"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Japonya ile terörle mücadale alanındaki iş birliğini artıracağını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bize en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesi Japonya'ydı. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleyi içeride ve dışarıda sürdürdüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "FETÖ'nün ve FETÖ üyelerinin faaliyetlerini Japonya'da sürdürdüğünü maalesef görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bu konunun da değerlendirildiğini belirterek, "Beklentilerimizi bir dost gibi kendilerine aktardık. Aynı şekilde PKK'ya bağlı veya iltisaklı şahısların da Japonya'da faal olmasını arzu etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de barış ve istikrarın yanı sıra insani yardımlar için Japonya'yla daha sıkı bir iş birliği içinde olma kararı aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Suriye konusunda tüm gelişmelerle ilgili dost ülke Japonya'yı bilgilendireceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, gerçekleştirilen görüşmenin iki ülke için çok faydalı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İki ülkenin dostluğunu yansıtan bir ortamda, samimi bir şekilde görüşmelerimizi gerçekleştirdik." dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono'yu bir dahaki ziyaretinde Antalya'da ağırlamak istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte ben de Japonya'yı ziyaret edeceğim. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Japonya'yı ziyaret edecek." ifadelerini kullandı.