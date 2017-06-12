Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin diplomatlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve BAE'nin Ankara büyükelçileri ile Bahreyn'in maslahatgüzarını birlikte kabul etti.

Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin diplomatlarıyla görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Bin Abdülkerim el Hireyci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Halife Şahin el-Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed'i birlikte kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu öncesinde Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda kabul ettiği Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn temsilcileriyle Körfez'deki son gelişmeleri ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye ve uluslararası toplumun beklentilerini dile getirmesinin yanı sıra konuya ilişkin olarak yaptığı temaslara da değindi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

Katar ise, "terör listesi" çalışmasını kınamış ve suçlamaların "asılsız" olduğunu, bu dört ülkeyi "iftira" atarak ülkenin imajını zedelemeye çalışmakla suçlamıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluDünyaKatarKrizTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5