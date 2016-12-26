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Çavuşoğlu, Lavrov'a başsağlığı diledi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'u arayarak düşen Rus uçağı için taziyelerini bildirdi

Çavuşoğlu, Lavrov'a başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında hayatını kaybedenler için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Bakan Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Lavrov’u telefonla aradı.

Rusya Savunma Bakanlığına ait uçağın dün Karadeniz'e düşmesi sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Çavuşoğlu, Lavrov'a taziyelerini sundu.

Görüşmede ayrıca, Bakan Çavuoşoğlu, Rus mevkidaşına Katar'daki Suriye temasları hakkında bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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